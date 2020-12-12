عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 40% على جميع المنتجات الغذائية ألحق التخفيضات

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محضر الطعام من اي تي سي، قوة الموتور 400 واط، بالإضافة إلى طاهية الأرز من اي تي سي، بسعة 1.8 لتر، يمكن الحصول على العرض كله بسعر 299 ريالاً سعودياً فقط.

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