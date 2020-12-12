نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار خصم يصل ل 40 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية احدث العروض المقدمة من معارض اكسترا السعودية، عروض كثيرة وأسعار مميزة من معارض اكسترا السعودية بتخفيض كبير وخصم خاص لعملاء اكسترا السعودية، وقائمة كبيرة ومختلفة من الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها أيضاً، وكذلك أجهزة المنزل الكهربائية، وكل احتياجات المنزل السعودي المتميز بأسعار تنافسية فقط مع معارض اكسترا السعودية. عروض اكسترا السعودية تخفيضات اكسترا كبيرة معارض اكسترا السعودية : خصومات اكسترا كلاس برو ثلاجة كبيرة، بابين، باب بجانب باب، مقاس 19.9 قدم، متوفرة باللون الفضي، بسعر 3499 ريالاً سعودياً فقط.

ال جي ثلاجة، بمقاس 18 قدم، مع كمبريسور لينير، و خاصية البخار، متوفر باللون الأبيض، بسعر 3299 ريالاً سعودياً فقط.

مكيف هواء جداري من كلاس برو، 18000 وحدة تبريد، مع ميزة توزيع هواء في 4 اتجاهات، متوفر بارد فقط، يمكن الحصول عليه بسعر 2499 ريالاً سعودياً فقط.

مكيف هواء شباك من جنرال الكتريك، 17600 وحدة تبريد، متوفر بارد فقط، خاصية الروتاري، متوفر بسعر 1169 ريالاً سعودياً.

فريزر أفقي من كلاس برو، مقاس 3.5 قدم، مع ميزة القفل والمفتاح، متوفر باللون الأبيض، متاح بسعر 849 ريالاً سعودياً. تخفيضات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا اليوم على كلاس برو فريزر أفقي، مقاس 5 قدم، مع قفل بالمفتاح، متوفر باللون الأبيض، بسعر 999 ريالاً سعودياً فقط.

عروض اكسترا الأسبوعية موقد غاز من لاجيرمانيا مع فرن وشواية، متوفر بمقاس 60*90 سم، بسعر 3899 ريالاً سعودياً فقط.

موقد غاز من وايت وستنجهاوس، مع شواية وفرن، متاح بمقاس 90*60، جسم من استانليس ستيل، بسعر 1699 ريالاً سعودياً فقط.

غسالة توشيبا تعبئة علوية، سعة 15 كيلو، متوفرة باللون الأبيض والأسود، بسعر 2199 ريالاً سعودياً فقط.

غسالة كلاس برو تعبئة علوية، بسعة 7 كيلو، متوفرة باللون أبيض، بسعر 1599 ريالاً سعودياً فقط.

غسالة صحون من بيكو، عدد 5 برنامج، عائلية بسعة 14 مكان للتخزين، متوفرة باللون أبيض، بسعر 1199 ريالاً سعودياً فقط.

غسالة صحون من سمج، مميزة بعدد 5 برامج تشغيل، 12 مكان تخزين، متوفرة باللون الأبيض، يمكن الحصول عليه بسعر 2499 ريالاً سعودياً فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار خصم يصل ل 40 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.