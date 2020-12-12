عروض لولو الأسبوعية ولمدة 5 أيام خصومات وتخفيضات هائلة تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض هذا الأسبوع من لولو الرياض عروض لولو الأخيرة تحطيم الأسعار من هايبر لولو الرياض هذا الأسبوع ابتداءً من 6 من شهر ديسمبر الحالي، الموافق 21 ربيع آخر، ومهرجان التخفيضات الكبرى على كل المنتجات التي قد تحتاج إليها في منزلك أقوى عروض السعودية اليوم. عروض لولو الأخيرة خصومات لولو لهذا الأسبوع من هايبر لولو الرياض : عروض لولو على جوال لينوفو كي 12، بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، متوفر باللون الأخضر غامق، بسعر 599 ريالاً سعودياً فقط.

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بطانية أطفال كانون مقاس( 220*160سم) أنواع، بسعر 119 ريالاً سعودياً فقط.

أواني طهي الطعام من تيفال اسينشال، طقم عدد 12 قطعة، بسعر 429 ريالاً سعودياً فقط.

بطانية مطبوعة أوسادة من كانون، بمقاس (220*240)، ثقيلة بوزن 4.2 كجم، بسعر 179 ريالاً سعودياً فقط.

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