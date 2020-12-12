عروض الدانوب الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية خصم يصل ل 50 % لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية من شركة الدانوب الرياض تخفيضات الدانوب الأخيرة شركة الدانوب الرياض والخرج تقدم لكم أحدث العروض الأسبوع والتخفيضات الحصرية على مجموعة متنوعة من المنتجات والأدوات المطلوبة والأجهزة الكهربائية الصغيرة، واسعار خاصة، كل هذا وأكثر في عروض هذا الأسبوع من الدانوب الرياض. عروض الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب الرياض والخرج الأسبوعية: تخفيضات الدانوب على اي تي سي مكنسة كهرباء، 2000 واط، بسعة 21 لتر، بسعر 399 ريالاً سعودياً فقط.

بلاك آند ديكر محضرة الطعام، وظائف متعددة، بقوة 400 واط، بسعر 229 ريالاً سعودياً فقط.

كينوود قطاعة خضروات، بقوة 500 واط، وعاء بسعة 0.5 لتر، بسعر 99 ريالاً سعودياً فقط.

كينوود شواية كهرباء صحية، بقوة 1900 واط، فقط بسعر 179 ريالاً سعودياً.

بلاك آند ديكر شواية كهربائية، بقوة 2200 واط، بسعر 269 ريالاً سعودياً فقط.

شاشة تلفزيون سكاي وورث، متوفرة بمقاس 50 بوصة، إل إي دي، شاشة ذكية، بسعر 1199 ريالاً سعودياً فقط.

شاشة تليفزيون آي تي سي، متوفرة بمقاس 50 بوصة، ال اي دي، تلفاز ذكي، بسعر 999 ريالاً سعودياً فقط. عروض الدانوب الأسبوعية خصومات الدانوب اليوم على بلاك أند ديكر خلاط ومطحنة، بقوة 400 واط، فقط بسعر 139 ريالاً سعودياً.

عروض الدانوب على هاتف سامسونج جالكسي نوت 20، بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، من فئة الجيل الخامس، بسعر 2999 ريالاً سعودياً فقط.

جوال سامسونج جالكسي اي 51، بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، يدعم تشغيل شريحتين إتصال، بسعر 999 ريالاً سعودياً فقط.

هاتف محمول سامسونج جالكسي اي 71، لسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، يدعم ميزة البصمة، بسعر 1299 ريالاً سعودياً فقط.

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