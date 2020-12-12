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سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 1000000 دولار وأرقام الاشتراك

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محمد السيد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 1000000 دولار وأرقام الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن الحلم الأكبر من مسابقة الحلم 2020، حيث السحب على جائزة المليون دولار والأخيرة من بين جوائز الـ 3.5 مليون $ التي تم إعلان عنها مطلع العام الجاري من خلال الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية إم بي سي، حيث تم السحب خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز المتفاوتة في أوقات متغيرة، فتم من قبل السحب على جوائز بقيمة 200 ألف دولار و100 ألف وربع نصف مليون، بالإضافة إلى عدة جوائز بقيمة 10000$، في الوقت الذي يتواصل فيه الاشتراك من جميع الدول للدخول في السحب الأخير الجديد المقبل.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

أتاحت مسابقة الحلم عدد من الطرق من أجل الاشتراك في المسابقة، حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من تفعيل الاشتراك بطرق مختلفة إلكترونيًا وهاتفيًا، ومن بين ذلك:

  1. إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المرادف لدولتك في أرقام الاتصال التي ننشرها لكم خلال السطور التالية.
  2. الاتصال بشكل مباشرة عبر رقم دولتك أو الرقم الدولي والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.
  3. الاشتراك من خلال ملء النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة على: mbc.
  4. الاشتراك من خلال تسجيل البيانات عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله عبر المنصات المختلفة (الآيفون والأندرويد).
سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 1000000 دولار وأرقام الاشتراك

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أما عن أرقام الاشتراك من جميع الدول، فيمكنكم الحصول عليها من خلال الأرقام التالية، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك، يمكنك الاتصال بالرقم الدولي الموحد الذي يمكنك الاتصال من أي دولة لتفعيل الاشتراك وهو: GSM 0088216101092، أما باقي الأرقام فيمكنكم متابعتها في الجدول التالي:

أرقام الاتصال من مصر  

Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450

أرقام الاتصال من دول الخليج العربي

(الكويت – السعودية – الإمارات – البحرين – عُمان)

 

Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141

Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074

Etisalat 6070
Du 3636

Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000

GSM 90434

أرقام الاتصال من دول الشام العربي

(العراق – الأردن – فلسطين – سوريا)

 

Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200

Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70

Jawwal 1623
Wataniya 6750

MTN 1736
Syriatel 1736

 

أرقام الاتصال من دول المغرب العربي وشمال إفريقيا

(المغرب – تونس)

 

Inwi 9669
Orange 9669

Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988

موريتانيا Mauritel 1559

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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