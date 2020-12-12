نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 1000000 دولار وأرقام الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن الحلم الأكبر من مسابقة الحلم 2020، حيث السحب على جائزة المليون دولار والأخيرة من بين جوائز الـ 3.5 مليون $ التي تم إعلان عنها مطلع العام الجاري من خلال الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية إم بي سي، حيث تم السحب خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز المتفاوتة في أوقات متغيرة، فتم من قبل السحب على جوائز بقيمة 200 ألف دولار و100 ألف وربع نصف مليون، بالإضافة إلى عدة جوائز بقيمة 10000$، في الوقت الذي يتواصل فيه الاشتراك من جميع الدول للدخول في السحب الأخير الجديد المقبل.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

أتاحت مسابقة الحلم عدد من الطرق من أجل الاشتراك في المسابقة، حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من تفعيل الاشتراك بطرق مختلفة إلكترونيًا وهاتفيًا، ومن بين ذلك:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المرادف لدولتك في أرقام الاتصال التي ننشرها لكم خلال السطور التالية. الاتصال بشكل مباشرة عبر رقم دولتك أو الرقم الدولي والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح. الاشتراك من خلال ملء النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة على: mbc . الاشتراك من خلال تسجيل البيانات عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله عبر المنصات المختلفة (الآيفون والأندرويد).

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أما عن أرقام الاشتراك من جميع الدول، فيمكنكم الحصول عليها من خلال الأرقام التالية، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك، يمكنك الاتصال بالرقم الدولي الموحد الذي يمكنك الاتصال من أي دولة لتفعيل الاشتراك وهو: GSM 0088216101092، أما باقي الأرقام فيمكنكم متابعتها في الجدول التالي: