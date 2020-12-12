نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسايت السعودية عروض نهاية العام وأقوى تخفيضات اكسايت للإلكترونيات والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسايت السعودية لا مثيل لها، فتقدم عروض بخصومات هائلة على الإلكترونيات، وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى الجوالات، وأفضل العروض على جوالات ايفون، وعروض شاشات تلفزيون بأسعار مغرية، وكل ذلك من يوم 7 من شهر ديسمبر الحالي حتى يوم 23 ديسمبر، وطوال هذه الفترة يُمكنكم إقتناء ما تحبونه بأفضل الأسعار فقط في عروض نهاية العام وأيضًا تخفيضات 2020 في اكسايت.

اكسايت السعودية عروض نهاية العام

إليكم أقوى عروض اكسايت السعودية الأكثر توفيرًا، وذات الخصومات الهائلة على الشاشات، اللابتوب، الإلكترونيات، الايباد، الجوالات.

عروض الشاشات وتخفيضات لا مثيل لها

تعرفوا على عروض مستلزمات المنزل من شاشات بأحجام ومواصفات مختلفة وبأسعار شيقة في اكسايت، والتي سنقدمها لكم فيما يلي:

شاشة تلفزيون 32 بوصة من Wansa، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة من Wansa، بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 65 بوصة من Wansa، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 70 بوصة من Wansa، بسعر 2450 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة من Samsung، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 82 بوصة من Samsung، بسعر 7999 ريال سعودي بدلًا من 13999 ريال سعودي.

عروض اكسايت على اللابتوب

لابتوب مايكروسوفت، شاشة 13.5 بوصة، رامات 8 جيجا، بسعر 4249 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

لابتوب MSi، شاشة 14 بوصة، رامات 16 جيجا، بسعر 4349 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

MacBook Pro من ابل، شاشة 15 بوصة، رامات 16 جيجا، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 11599 ريال سعودي.

لابتوب DELL، شاشة 15.6 بوصة، رامات 16 جيجا، بسعر 7099 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

لابتوب Bravo، شاشة 15.6 بوصة، رامات 16 جيجا، بسعر 4639 ريال سعودي بدلًا من 4899 ريال سعودي.

عروض الايباد وخصومات هائلة

ايباد برو 2018 من ابل، شاشة 12.9 بوصة، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 7609 ريال سعودي.

ايباد برو 2020 من ابل، شاشة 11 بوصة، بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

ايباد برو 2020 من ابل، شاشة 11 بوصة، بسعر 3859 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

انتظرونا للمزيد من عروض وتخفيضات 2020، التخفيضات الأسبوعية، عروض متاجر السعودية، وسنوافيكم بكل العروض الجديدة.