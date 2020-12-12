عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية تخفيضات تصل ل 60 % خصومات نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية سنقوم اليوم بعرض أهم العروض على الأجهزة الكهربائية من اكسترا، لأنهم يسعون دائمًا على أرضاء كافة العملاء التابعين لهم، لذلك يجب أن تقوم بالتعرف على هذه العروض حتى تقوموا بالحصول عليها بشكل سريع. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية تنزيلات اكسترا اليوم على ثلاجة سامسونج 17.6 قدم سعتها 500 لتر ويوجد بها خاصية التبريد الثنائي، وجاءت بخصم 45 في المائة ووصل سعرها إلى 2999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم سعر غسالة التجفيف إل جي 7 كيلو، يوجد بها خاصية التكثيف ووصل الخصم 40 في المائة ووصلت إلى سعر 2799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا سعر تكييف جري المعلق على الجدار ويمكن استخدامه حار وبارد، بل به خاصية الاتصال بالواي فاي يمكنك أن تحصل عليه 2249 ريال سعودي.

غسالة كاندي بها خاصية تجفيف الملابس سعتها 8 كيلو بها 14 برامح ويمكنك شرائها بسعر 1822 بعد خصم 50%.

ثلاجة حجمها 14.1 قدم من ماركة دابو يمكنك شرائها لأنها الأكثر مبيعًا على الموقع الإلكتروني الخاص ويمكنك شرائها 3799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الأخيرة على سعر تكييف إل جي مكيف جداري حار وبارد ويعرف بأنه 180000 وحدة، ويمكنك شرائه بعد خصم 45 في المائة بسعر 2799 ريال سعودي.

عروض اكستر اليومو ثلاجة إل جي 22.6 قدم ويوجد بها شاشة مضاءة نوعها إل إي دي مميزة سعرها 7999 ريال سعودي، وجاء هذا السعر بعد خصم 41%.

تخفيضات اكسترا على ثلاجة سامسونج الشهيرة بها خاصية تجفيف الملابس وتستحمل حتى تسعة كيلو، بها تقنية الواي فاي يمكنك أن تقوم بشرائها 4949 ريال سعودي.

سعر موقد الكهرباء ماركة مابي به أربع عيون يمكنك العمل على شرائه بسعر 2899 ريال سعودي.

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