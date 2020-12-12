نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الجبارة لتنظيف الحمام وتعقيمه وريح جميلة وموفرة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الحمام وتعقيمه ، يعتبر تنظيف الحمام من الأمور المهمة في الروتين اليومي في تنظيف الحمام ، لأنه من أكثر المناطق التي تحتوي على جراثيم لذلك يجب استخدام وصفة تنظيف الحمام الجبارة والمعقمة أيضاً للحمام للحفاظ على صحتك وصحة أولادك والآن سوف نقدم لكم وصفة تنظيف الحمام اليومي في 5 دقائق فقط وأقل مجهود . وصفة لتنظيف الحمام وتعقيمه يجب تعقيم وتنظيف الحمام بشكل يومي للحفاظ على صحة أطفالنا لان الحمام مملوء بالجراثيم . مكونات خلطة تنظيف الحمام كوب واحد من الاريل .

كوب واحد من صابون المواعين .

كوب واحد من كلوركس الألوان . طريقة تحضير خلطة تنظيف الحمام نحضر وعاء كبير يزن 5 كيلو .

نملأ هذا الوعاء بالماء الساخن من الحنفية ثم نضيف إليه الصابون وكلوركس الألوان وكوب صابون المواعين .

نقلب جميع المكونات جيداً حتي تختلط تماماً ، ثم نسكب الخليط في زجاجات صغيرة لحين الاستخدام . وصفة لغسيل السيراميك والحوض والمرحاض أولاً نحضر زجاجة بخاخ ونضع بها 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الغسل ونضيف إليها 3 ملاعق كبيرة من الديتول أو الكلور ونضيف اليهم 3 ملاعق كبيرة من الخل .

نملاً باقي الزجاجة بالماء ونقلب جميع المكونات جيداً .

يفضل استخدام هذه الوصفة في الروتين اليومي في تنظيف الحمام لأنها تعطي لمعان للسيراميك والحوض والمرحاض كما أنها مطهر قوى للحمام ويمكن استخدام الفرشاة أو الإسفنجة في التنظيف .

قومي بإحضار زجاجة بخاخ فارغة ثم ضعي بها القليل من مسحوق الغسيل وضيفي إليه بعضاً من المطهر مثل الديتول أو الكلور كما تحبين، ثم املئي الزجاجة بالماء وقومي برجها بخفة حتى تمتزج المكونات سوياً و من الممكن أيضاً إضافة القليل من الخل، حيث أن الخل يعمل على تلميع السيراميك والحوض والمرحاض بشكل مثالي، فضلاً عن أنه أيضاً يقتل الجراثيم، واحتفظي بتلك الزجاجة في حمامك على الدوام مع إسفنجة التنظيف أو الفرشاة حسب الرغبة.

نرش جميع محتويات الحمام بهذه الوصفة مثل الأرضيات والحوض والمرحاض ، وبعد الرش نستخدم فرشاة أو إسفنجة في تنظيف الحمام بسهولة جداً .

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