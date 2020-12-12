تخفيضات العثيم عروض وخصومات لن تتكرر تصل إلي 20%

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم، تم افتتاح احدث فروع العثيم في حي الزايدي بمدينة مكة المكرمة وبذلك تكون عدد الفروع حول المملكة 249 فرع وذلك كان وسط اجراءات وقائية التيرأوصتربها منظمة الصحة العالمية وذلك الافتتاح يعد من الخطوات المهمة لتطوير المنشآت وفق الاستراتيجية التوسعية للشركة وستظل عمليات التوسعة تعمل حتي تصل الي جميع محافظات المملكة تخفيضات العثيم قدر ضغط بيستر 7 لتر 75 ريال سعودي. قدر ضغط بيستر 9 لتر 86 ريال سعودي. قدر ضغط بيستر 11 لتر 96 ريال سعودي. مقلاة تروست 30 سم 40.53 ريال سعودي. عروض العثيم عروض العثيم على الأواني المنزلية مقلاة تروست 22 سم 29.58 ريال سعودي. طقم قدور رويال فورد 8 قطعة 194.96 ريال سعودي. مقلاة نيو فلون 26 آن 31 ريال سعودي. مقلاة رويال فورد 26+18 سم+ مغرفة 45 ريال سعودي. تخفيضات العثيم كاسات شاي لومينارك طقم 6 قطع 27.33 ريال سعودي. ترموس النمر بي اكس اي -1000سي 138 ريال سعودي. مقلاة تروست 24 سم 33.96 ريال سعودي. كسرولة تروست 14 سم 30.76 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية صينية فرن هوم ميكا مستطيلة 3 قطع 58.05 ريال سعودي. مقلاة تروست 24+28+هديه 49.29 ريال سعودي. عروض العثيم علي مناجات حفظ وتغليف الطعام. قصدير كلوب 45 سم 7.75 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اكبر تنزيلات العثيم أكياس سانيتا حفظ اطعمة 26×27 سم 6.25 ريال سعودي. أكياس سانيتا حفظ أطعمة 21×41 سم 8 ريال سعودي. أكياس شراع حفظ اطعمة 4.95 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال سعودي. أكياس نابكو حفظ اطعمة 5.75 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية اهم الخصومات العثيم الأسبوعية رول تغليف ركس 30×300 متر 24.95 ريال سعودي. أكياس ساندوتش كلاسيك 300 حبه 24.95 ريال سعودي.

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