عروض ساكو عروض ليس لها مثيل خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، تطرح شركة ساكو السعودية للعدد والأدوات برنامج يسمى «مكافأتي» وذلك البرنامج للأعضاء عند شرائهم أدوات من ساكو يتم احتساب نقط لهم علي حسب عدد المشتريات ويتم تجميع النقاط هذه ثم استبدالها من احد فروع ساكو بالمملكة العربية السعودية او من خلال المنصة الإلكترونية بمشتريات اخرى وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوصة. عروض ساكو عروض ساكو على مستلزمات التخييم والنظافة، كرسي من حبال مطاطية 50×79×86 سم 306.50 ريال سعودي. كرسي بذراعين قابل للطي نصف مربع 92×62×9 سم 137.75 ريال سعودي. كرسي قابل للطي 2 مقاعد 118×93×10 سم أحمر 273.75 ريال سعودي. طاولة تخييم قابلة للطي 80×60، 116 ريال سعودي. طاولة قابلة للطي 180×75×74 سم 6 بوصة أبيض 438 ريال سعودي. خصومات ساكو كرسي أبيض قابل للطي 109.25 ريال سعودي. مقعد للرحلات يمكن طيه مع طاولة جانبية 262.75 ريال سعودي. طاولة قابلة للطي+ كرسي اطار الومنيوم فضي 328.50 ريال سعودي. طقم من ٦ قطع طاولة طعام +٤ كراسي+ مظلة 689 ريال سعودي. واقي لشاشة النافذة 400×140 سم 116 ريال سعودي. تخفيضات ساكو كرسي يطوى بدون مسند ذراع أحمر داكن 45.75 ريال سعودي. كرسي قابل للطي 70×50×5.5 سم أخضر تاتامي 68.75 ريال سعودي. عربة تخييم مع عجلات 125×52.5×64/117 سم 400.75 ريال سعودي. مطبخ رحلات مع مصدة رياح وخزانة 339.25 ريال سعودي. جهاز التنظيف الخارجي+صندوق تنظيف الدراجة 689 ريال سعودي. تنزيلات ساكو الشهرية مظلة ألمنيوم قابلة للطي 3×4.5 متر قماش اخضر 965 ريال سعودي. مقعد فاخر للرحلات 83 ×58 × 97 سم 225.50 ريال سعودي. حوض غسيل مُشكل بالنفخ مع حنفية/ أبيض 339.25 ريال سعودي. عروض ساكو الأسبوعية عروض وتخفيضات هايبر ماركت ساكو على ماكينات نزع الشعر من هايبر ماركت ساكو في الجمعة البيضاء ماكينة نزع الشعر للنساء من ماركة فيليبس، سُرعتان، مع ثلاث اكسسوارات، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز نزع الشعر مقاس 55. مم، رطب وجاف، سعر الجهاز(239)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز إزالة الشعر من ماركة فِيلفيت، اي بي ال، قابل للشحن، سعر الجهاز(1149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو الأسبوعية خصومات هايبر ماركت ساكو على فرش ومجففات الشعر من هايبر ماركت ساكو في الجمعة البيضاء مجفف شعر حار وبارد، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فرشاة تصفيف الشعر، مقاس 38 مم، بالأيونات، 800 واط، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فرشاة فرد الشعر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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