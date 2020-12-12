نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، مجموعة عروض العثيم الأسبوعية تحتوي على باقة كبيرة من العروض، أرز الشعلان مزة بسمتي 10 ك بسعر 56.95 ريال بدلا من 77.95 ريال، حليب نيدو بودرة كيس 2250 جم بسعر 47.95 ريال بدلا 69.95 ريال، دجاج دو مجمد 1100 جم بسعر 102.95 ريال بدلا من 154.95 ريال، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 37.95 ريال، مكرونة بيرفيتو 500 جم 3 حبة بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.50 ريال، زيت نور دوار الشمس 3 لتر بسعر 22.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، عسل الشفاء طبيعي 500 جم بسعر 19.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جم بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.50 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 41.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 31.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 44.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 23.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 33.95 ريال، لحم رفيدي بالعظم 1 ك بسعر 53.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 52.95 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم

مجموعة الطازج من أسواق العثيم، تفاح اصفر بسعر 6.95 ريال للصندوق، فراولة علبة بسعر 4.95 ريال، جزر مستورد 1 ك بسعر 4.75 ريال، كيوي بسعر 7.45 ريال، بروكلي 1 ك بسعر 7.95 ريال، فلفل أخضر حار 1 ك بسعر 3.95 ريال، بصل احمر هولندي 1 ك بسعر 2.95 ريال، ثوم 1 ك بسعر 4.95 ريال، تمر سوبر خلاص الاحساء 1 ك بسعر 7.50 ريال، تمرر لينة خلاص الخرج 1 ك بسعر 7.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1 ك بسعر 10.50 ريال، عجينة تمر حبة بسعر 6.95 ريال.

أقوى تخفيضات نهاية العام

كوكيز الشوكولاتة ديلوكس كبير بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، كريم دونات شوكولاتة 4 حبة بسعر 5.95 ريال بدلا من 7.50 ريال، كنافة بجوز الهند والزبيب بسعر 21 ريال بدلا من 42 ريال، بلح الشام 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 24.95 ريال، كيكة يم يم 400 جم بسعر 9.95 ريال بدلا من 11.95 ريال، تورتة شوكولاتة وسط بسعر 34.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، زود معمول بر تمر بدون سكر 3×250 جم بسعر 15.95 ريال بدلا من 17.50 ريال، زود برازق بالفستق والسمسم 3×190 جم بسعر 17.95 ريال بدلا من 19.50 ريال، معمول توفي شعبيات 370 جم بسعر 9.95 ريال.