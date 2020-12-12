عروض جرير علي لهواتف الذكية من ماركات مختلفة وعالمية خصومات خيالية

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عمر شويل - جدة عروض جرير، تنزيلات مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء، عروض مكتبات جرير لا تقبل المنافسة مع أي عروض أخرى، حيث تنفرد مكتبات جرير بتقديم كل ما هو عصري وحديث، من أجهزة إلكترونية وأدوات دراسية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية من ماركات مختلفة وعالمية، ومنها أجهزة الكمبيوتر اللوحي الآيباد متوفرة داخل مكتبات جرير، بأقل الأسعار التي تناسب الجميع وأرقى الموديلات. عروض جرير خصومات وتخفيضات على الكمبيوتر اللوحي من مكتبات جرير جهاز كمبيوتر لوحي من ماركة ابل iPad Air 1، الجيل الرابع، حجم الشاشة 10.9، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون رمادي فلكي، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الامامية سبعة ميجابيكسل‎، يو أسْ بي سي، ‎بطارية ليثيوم بوليمر‎، قارئ لبصمة الأصبع، العرض‎178.50 مم‎، الارتفاع ‎247.60 مم‎، العمق 6.10 مم، وزن الجهاز 1.6 كيلو جرام، سعر الجهاز(3499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 200 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا. خصومات جرير خصومات وتخفيضات على الآيباد من ماركة من مكتبات جرير كمبيوتر لوحي من ماركة iPad Air، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون وردي، حجم الشاشة 10.9 بوصة، وضوح الكاميرا ‎الخلفية 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجابيكسل، ‎‎يو اس بي سي، ‎بطارية ليثيوم بوليمر‎، قارئ البصمة، العرض ‎178.50 مم‎، الارتفاع ‎247.60 مم‎، العمق ‎4‎.20‎ بوصة، الوزن عند الشحن 75. ‎كيلو جرام، ‎سعر الجهاز(4099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 234 لمدة 24 شهرًا. تخفيضات جرير اهم خصومات مكتبات جرير هونر Magic Book 15، كمبيوتر محمول،15.6 بوصة ،5-3500U ايه ام دي رايزن، ايه ام دي راديون فيجا 8، ذاكرة داخلية 512جيجابايت، اس اس دي NVMe M.2، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. اسوس اكسبيرت بوك B9450FM، كمبيوتر محمول، شاشة 14 بوصة، الجيل العاشر، i7-10510 U انتل كور، انتل جي ام ايه عالي الدقة، واحد تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، سعر الجهاز(6099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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