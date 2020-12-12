انت الان تتابع تفاصيل خبر طفل سعودي يعثر على كنز بأكثر من 2 مليون ريال بالصدفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أفادت صحيفة عاجل بالمملكة العربية السعودية أن الصدفة وحدها قادت طفل سعودي الجنسية بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك بالمملكة للعثور على 15 كيلو من العنبر، والذي يتميز بانه باهظ الثمن، وذلك خلال تنزهه على شاطئ بحر في جنوب المحافظة.

طفل سعودي يعثر على كنز

حيث كشف الموطن السعودي محمود أبو سالم ن ابنه عبد الرحمن محمود وجد قطع عائمة على الماء تشبه الصخور إلا أنها أخف وزناً من المتوقع لها، وأنه بثلاثة ألوان فقط وهما: ” الأسود والترابي والأحمر”، وأوضح أنهم شكوا في طبيعة تلك الكتل الصخرية التي عثر عليها نجله ليتبين لهم أنها عنبر.

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وأضاف والد الطفل الذي عثر على العنبر، أنه قام بعرض تلك الصخور على تجار العنبر، وانهم أبوا استعدادهم لشراء كل الكمية الموجودة معهم، وأن سعر كيلو العنبر الترابي يبلغ 145 ألف ريال، سعر كيلو العنبر الأحمر بنحو 170 ألف ريال، الأسود ب 110 ألف ريال، وبذلك يون هذا الطفل قد عثر على مبلغ مالي كبير يصل لـ2 مليون ونصف ريال سعودي تقريباً خلال تنزهه على البحر.