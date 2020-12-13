نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60 % أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية إذا كنت تحب المشاوي العروض هذه صنعت من أجلك، لأن الدانوب يقوم في الوقت الحالي بعمل عروض كثيرة على الصوصات والعديد من الخلطات حتى تلائم زوقك الرفيع، لذلك إليك هذه العروض الرائعة المقدمة من الدانوب أقوى عروض السعودية.

عروض الدانوب الأخيرة

خصومات الدانوب مهرجان المشاوي من الدانوب:

عروض الدانوب الأسبوعية تستطيع شراء علبة حجمها 175 جرام من ريحان التايلندي المفروم، عشبة الليمون، تاي بريد فلفل متنوع بسعر الحبة الواحدة 6 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب على صلصة حارة متنوعة حجمها 200 مللي يمكنك العمل على شرائها 9 ريال سعودي.

صوص المحار من ماركة سريراتشا حجمها 295 جرام سعرها 9 ريال سعودي.

دجاجة من ماركة ساديا حجمها 1300 جرام سعرها 12 ريال سعودي.

يمكنك شراء زيت النخيل النقي حجمها لتر ونصف سعرها 8.95 ريال سعودي.

شراء مسحوق الغسيل اومو حجم 2.5 كيلو جرام تستطيع شرائه بسعر 16.5 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب على الخضار

تنزيلات الدانوب اليوم على حتى تقوم بشراء كيلو الطماطم الطازجة يمكنك شرائها بسعر 4.95 ريال سعودي

عروض الدانوب الأسبوعية سعر كيس البطاطس عالية الجودة 3.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب سعر كيلو الكوسة الطازجة جاءت بسعر 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الملفوف 1.50 ريال سعودي.

سعر القرنبيط أو الزهرة سعرها للكيلو الواحد 3.95 ريال سعودي.

سعر 200 جرام ثوم 1.50 ريال سعودي.

عروض الدانوب الأسبوعية

عروض الدانوب الأسبوعية سعر كيلو الكيو 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب سعر علبة الفراولة 5.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب سعر كيلو البنجر 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو البرتقال أبو صرة جاء بسعر 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو التفاح بينك ليدي 7.95 ريال سعودي.

سعر اليوسفي المصري بسعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.

يمكنك أن تقوم بشراء المخبوزات من سوبر ماركت الدانوب أيضًا بأسعار لا تقارن.