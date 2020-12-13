نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو الأسبوعية خصم من 10 ل 60 % أقوى الخصومات على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت السعودية لليوم تخفيضات لولو الأخيرة يقوم لولو هايبر ماركت السعودية بالعمل على إنشاء الكثير من العروض الرائعة لكافة العملاء، وعروض الطعام انتشرت بكثرة في الوقت الحالي بالتحديد في نهاية عام 2020، لذلك ها هي العروض. عروض لولو الأخيرة خصومات لولو هايبر ماركت السعودية لليوم: عروض لولو الأسبوعية تستطيع شراء مسحوق الغسيل قليل الرغوة من ماركة جينتو برائحة العود بسعر 13.90 ريال سعودي.

تخفيضات لولو شراء سلكة الأذن مصنعة من القطن الصافي انتاج لولو هايبر بالصبار بسعر 6.95 ريال سعودي.

خصومات لولو شامبو Head & Shoulders بجميع الأنواع الخاصة به حجمه 600 مللي بسعر 13.90 ريال سعودي.

تستطيع شراء عطر العود العربي 100 مللي بخصم وصل إلى 58% وجاء سعره 59 ريال سعودي.

شيت ماسك من جارنية بفيتامين سي جاءت بسعر 8.50 ريال سعودي.

هيربل اسنسز 360 مللي بجميع أنواعه جاء بسعر 8.95 ريال سعودي.

كريم أولاي ناتشورال وايت بأنواع جاء بسعر 9.90 ريال سعودي.

عطر ميركل متعدد الاستخدامات سعته 100 مللي وجاء بسعر 65 ريال سعودي. تخفيضات لولو الأسبوعية تنزيلات لولو اليوم على عطر جاكوار جرين حجمه 100 ملل وسعره بعد خصم 54% جاء بسعر 65 ريال سعودي.سعر شامبو دوف الحجم الكبير 600 مللي بسعر 14.90 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية سعر غسول اليد من ماركة لولو عرض الاثنين في واحد حجم العلبة 500 مل وسعرها 11.95 ريال سعودي.

تخفيضات لولو كريم دابر أملا بأنواعه لترميم الشعر بالبروتين سعره 4.95 ريال سعودي.

سعر جيلات فوم لسهولة الحلاقة جيل جاء بسعر 12.95 ريال سعودي.

سعر الشامبو اليومي من دوف حجم 400 مللي بسعر 10.95 ريال سعودي.

سعر عرض فرشاة الأسنان من أورال بي بسعر 12.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لولو الأسبوعية خصم من 10 ل 60 % أقوى الخصومات على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.