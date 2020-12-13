عروض ساكو على الأجهزة الإلكترونية خصم يصل ل 40% لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض ساكو للإلكترونيات يمكنك التعرف على أجدد العروض التي يقوم متجر ساكو الإلكتروني بالعمل على عرضها عبر موقعه الإلكتروني، لذلك دعونا نتعرف على أهم الأجهزة والإلكترونيات التي توجد في هذا المتجر أقوى عروض السعودية اليوم. عروض ساكو للإلكترونيات تنزيلات ساكو اليوم على ساعة Apple watch 5 40mm بلونها الذهبي جاءت بسعر 1.729 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو على ساعة Apple watch 5 44mm بلونها الفضي جاءت بسعر 1.829 ريال سعودي.

خصومات ساكو على سماعة Airpods PRO بواسطة شركة آبل جاءت بسعر 929 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy A51 يمكنك شرائها من ساكو بسعر 1.149 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy A21 S سعتها التخزينية 64 جيجا بايت جاء بسعر 819 ريال سعودي.

هاتف Samsung A71 بلونه الأزرق وسعة التخزينية 12 جيجا بايت ووصل إلى سعر 1.759 ريال سعودي.

Apple watch S6 40m كاملة معها جميع المرفقات الخاصة بها، ويمكنك شرائها بسعر 1.849 ريال سعودي.

ساعة Apple SE رمادية اللون بسعر 1.419 ريال سعودي.

سعر الخلاط اليدوي متعدد الوظائف بسعة نصف لتر، وقوته 600 واط مصنع من شركة كينوود جاء بسعر 279 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأخيرة خصومات ساكو اليوم على موقد الكهربائي سهل الاستخدامات وقوته 1500 واط جاء بسعر 75.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية مجفف الشعر به 3 قطع مضافة، وقوة هذا المجفف 2400 واط، ولونه أم أبيض أو ذهبي وتستطيع الحصول عليه، عن طريق موقع ساكو الإلكتروني وأن تذهب إلى أحد المعارض التابعة له، ويمكنك القيام بشرائه بسعر 399 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو شراء مصفف للشعر حجمه 28 ملم مدعم به شاشة إل سي دي وسعره 299 ريال سعودي.

مكواة خاصة بالشعر حجمها 25 ملم مصنوعة من السيراميك عالي الجودة ويمكنك شرائه بسعر 209 ريال سعودي.

مكواة للشعر حجمها 32 ملم مدعمة بشاشة إل إي دي ومصنعة من السيراميك جيد التوصيل للحرارة يمكنك شراءه بسعر 189 ريال سعودي.

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