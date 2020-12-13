نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين تخفيضات هائلة تصل ل 60 % على جميع المنتجات خصومات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم نهاية العام عروض أسواق العثيم نستطيع الآن نقول وداعًا لعام 2020 مع استمتعنا للعروض الجديدة من أسواق العثيم التي تخطف الأنفاس بالتأكيد، لذلك لن نقوم بالتحدث كثيرًا وهيا نتعرف على عروض أسواق العثيم لنهاية العام. عروض العثيم عروض أسواق العثيم لنهاية العام: تخفيضات العثيم جاء سعر كيس رز وزنه 10 كيلو جرام ماركة الشعلان بسعر 56.95 ريال سعودي، يمكنك أن تقوم بشراء 3 أكياس للفرد الواحد.

عروض العثيم الاثنين كيس حليب نيدو الاقتصادي الكبير حصل على خصم كبير فكان بسعر 69.95 ريال سعودي واصبح 47.95 ريال سعودي، حجم هذا الكيس 2250 جرام، يمكنك شراء ثلاث أكياس من هذا العرض.

خصومات العثيم دجاج دو المجمد الشهير يمكنك شراء في هذا العرض كرتونتين كل كرتونة ثمنها 102 ريال سعودي وحجم الفرخة الواحدة 1100 جم. تخفيضات العثيم الأسبوعية كيلو لحم العجل البلدي في أسواق العثيم جاءت بسعر 37.95 ريال سعودي.

يمكنك شراء جميع أنواع مكرونة بيرفيتو الشهيرة الكيس نصف كيلو، وثمنه بعد الخصم 9.95 ريال سعودي.

زجاجة زيت النور حجمها 2 لتر سعرها 22.95 ريال سعودي بعد الخصم يمكنك شراء ثلاث من هذا العرض الموفر.

عسل ماركة الشفاء نصف كيلو يمكنك شرائها بسعر 19.95 ريال سعودي.

عرض التونة من العثيم ماركة جرين فارم جاءت الوحدة بسعر 9.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم على اللحوم خصومات العثيم على كيلو لحم غنم بالعظم بسعر 41.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية سعر كيلو لحم العجل البلدي بالعظم الخاص به بسعر 31.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم لحم الحاشي بالعظم جاء بسعر 23.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بدون وجود أي عظام جاء الكيلو بسعر 33.95 ريال سعودي.

كيلو اللحم البربري خروف بالعظم جاء بسعر 52.95 ريال سعودي.

يمكنك شراء المزيد من عروض العثيم لكن الحد الأقصى 3 حبات لكل فرد.

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