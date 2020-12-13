عروض جرير نهاية العام خصم يصل ل 40 % على الجوال والهواتف الذكية ألحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأخيرة نقدم لكم أحدث العروض المميزة على الجوال من مكتبة جرير السعودية، وخصومات كبيرة، وأسعار تنافسية، وهدايا كثيرة ونسبة خصم تصل إلى 50%، اغتنموا الفرصة واحصل على هاتف جديد ومميز بإمكانيات كثيرة وسعر مناسب أحدث عروض الجوال من مكتبة جرير. عروض جرير الأسبوعية أحدث عروض جرير على الجوال من مكتبات جرير السعودية: تخفيضات جرير هاتف هواوي بي 40 برو، سعة ذاكرة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود، الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 3349 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

خصومات جرير هاتف هواوي نوفا 7 إس أي، سعة ذاكرة 128 جيجا بايت، متوفر باللون الأرجواني الصيفي، فئة الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 1399 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة.

تنويلات جرير على هاتف هواوي بي 40 برو بلس، بسعة ذاكرة 512 جيجا بايت، متوفر باللون الأبيض السيراميك، فئة الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 4499 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة.

هاتف هواوي Y9a، بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، اللون أسود ميدنايت، فئة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 1099 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة. تخفيضات جرير الأسبوعية خصومات جرير على هاتف هواوي نوفا 7 إس أي، سعة ذاكرة 128 جيجا بايت، اللون أخضر كراش، فئة الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 1399 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

عروض جرير الأسبوعية على هاتف هواوي Y9a، بسعة تخزين 128 جيجا بايت، متوفر باللون الفضي سبيس، الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 1099 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

هاتف هواوي نوفا 7 إس أي، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت ، فضي سبيس ، الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 1399 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة.

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