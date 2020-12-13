أقوى عروض السعودية اليوم تخفيضات ساكو تصل ل 50 %مهرجان تحطيم الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية تقدم لكم خصومات كبرى على الأجهزة المنزلية، وخصومات كبيرة حتى 50%، وليست فقط على الأجهزة المنزلية، بل متوفر أيضاً في شركة ساكو السعودية مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي، والأجهزة الإلكترونية، وفرش الحدائق، والعدد والأدوات، والأجهزة الرياضية أيضاً كل هذا واكثر في ساكو السعودية. عروض ساكو السعودية خصومات ساكو السعودية على الأجهزة المنزلية: عروض ساكو الأسبوعية مقلاة فيليبس استخدامات متعددة، متوفرة بسعة 1.7 كجم، 2200 واط، فقط بسعر 1699 ريالاً سعودياً.

تخفيضات ساكو صانعة القهوة من جينيو 2، بسعة 1 لتر، 1500 واط، متوفر باللون الأحمر، فقط بسعر 749 ريالاً سعودياً.

فيليبس خلاط يدوي هاند بليندر 550 واط، بسعر 131.25 ريالاً سعودياً فقط.

جيباس غلاية كهربائية، 220 فولت، متوفرة بسعة 1.5 لتر، 2200 واط، مصنوعة من معدن مصقول، بسعر 197 ريالاً سعودياً فقط.

فيليبس غلاية كهرباء، بسعة 1.5 لتر، 2200 واط، بسعر 361.25 ريالاً سعودياً فقط.

كينوود محضرة طعام، ذات وظائف متعددة، بقوة 1000 واط، بسعر 1799 ريالاً سعودياً فقط. تخفيضات ساكو الأسبوعية تنزيلات ساكو اليوم على خلاط يدوي، هاند بليندر، بسعة 1.5 لتر، بقوة 800 واط، مع شفرات ثلاثية، فقط بسعر 439 ريالاً سعودياً.

خصومات ساكو فيليبس صانعة القهوة بسعة 1.2 لتر، 1080 واط، بسعر 240.75 ريالاً سعودياً فقط.

عروض ساكو اليوم على فيليبس صانعة القهوة بالتقطير، بسعة 1.2 لتر، 1080 واط، فقط بسعر 262.75 ريالاً سعودياً.

فيليبس فيفا عصارة فاكهة بسعة 1.5 لتر، قوة 500 واط، فقط بسعر 394.25 ريالاً سعودياً.

فيليبس محمص وسخان توست، بسعة شريحتين، 800 واط، الجسم معدني، بسعر 153.25 ريالاً سعودياً فقط.

برو ستيشن صانعة القهوة، بقوة 950 واط، سعة 12 كوب، فقط بسعر 328.25 ريالاً سعودياً.

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