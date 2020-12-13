نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة احتفال الشعوب المختلفة بالعام الميلادى الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإحتفال بالعام الميلادى الجديد يعتبر من أقدم العادات التى تقوم بها الشعوب على مر العصور، ولكن تختلف طريقة احتفال كل شعب عن الشعب الأخر ويكون ذلك بناءاً على العادات والتقاليد التى يتميز بها كل شعب، وعلى ثقافة كل شعب، فهناك من يختار المكوث فى المنزل وقضاء هذه الليلة والإحتفال بها، وهناك من يفضل الخروج للتنزهه في دولته، وهناك من يحب السفر للاحتفال بهذه الليلة، ولكن هناك العديد من العادات الطريفة المختلفة لكا شعب، وهو ماسنذكره في هذا المقال.

طريقة احتفال شعب كولومبيا

في هذه الليلة يحمل الناس في أنحاء كولومبيا حقائب سفر فارغة، والتنقل بها عبر الاحياء المختلفة للاحتفال بالعام الجديد، ويكون هذا من أجل تمني عام جديد حافل بالرحلات والسفر.

احتفال شعب إسبانيا

يعتاد الشعب الإسباني الاحتفال بالعام الحديد بتناول ليلة رأس السنة ١٢ حبة عنب، واحدة من أجل كل دقة ساعة حتي منتصف الليل ، وترمز كل حبة إلي الحظ السعيد في كل شهر في العام، ويتجمع الأفراد في المدن الكبيرة للاحتفال معاً بتناول العنب سوياً.

احتفال شعب الدنمارك

يقوم الشعب الدنماركي بكسر الأطباق والزجاج على أبواب احبابهم وأصدقائهم تجنبا للفأل السيئ، كما اعتادوا الاحتفال عن طريق الوقوف على الكراسى وادقفز من عليها تعبيراً عن القفز إلي عام جديد يحفو بالحظ السعيد.

الاحتفال في اسكتلندا

يحتقل الأشخاص في اسكتلندا عن طريق إقامة احتفالية واسعة فى أنحاء البلاد ويسير المواطنون في مسيرات فخريه ملوحين بكرات نار ملتهبة ترمز إلى الشمس، وهذا يكوم من أجل التمتع بعام جديد نقى.

اليونان واحتفالها بالعام الجديد

تحتفل اليونان بالعام الجديد عن طريق تعليق بصلة أمام الباب ليلة رأس العام، رمزاً لولادة عام حديد، كما يوقظون الأهالي ابنائهم هذه الليلة عن طريق نقرهم ببصلة في جبهتهم.

احتفال شعب فنلندا

يحتفل سكام فنلندا عن طريق القاء بعض القصدير المنصهر في الماء، ثم يقومون بتخمين ماتحمله لهم السنة الجديدة عن طريق الشكل الذى يتخذه القصدير عندما يتجمد داخل الماء.