عروض ساكو في نهاية العام خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، عروض نهاية العام من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام، تنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية ضخمة وحصرية، تتضمن عروض على أدوات المائدة من أرقى الخامات وأحدث الموديلات، وخصومات على الهواتف الذكية من أكبر الشركات العالمية ومنها شركة نوكيا الرائدة، كل ذلك بأقل الأسعار التي تناسب الجميع وأخر الموديلات، طوال فترة الاحتفال بنهاية العام خلال شهر ديسمبر الجاري.

عروض ساكو

تنزيلات نهاية العام على أدوات المائدة من هايبر ماركت ساكو

ملعقة لتقديم الكعك مقاس 25.3 سنتيمتر في 5.8 سنتيمتر، مضادة للصدأ، سعر الوحدة(13)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ملعقة تقليب مثقوبة مقاس 35 سنتيمتر ×7.5 سنتيمتر، مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، سعر الوحدة(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو

خصومات ساكو علي الأدوات المنزلية، ملعقة اسباجاتي مقاس 31 سنتيمتر ×7.5 سنتيمتر ، مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، سعر الوحدة(25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مغرفة حساء مقاس 34.5 سنتيمتر ×9 سنتيمتر، سعة 75 مللِي، مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، سعر الوحدة(29.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو