نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا خصومات وتخفيضات لا تقارن في نهاية العام تصل إلي 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا، عروض نهاية العام من أسُواق اكسترا داخل المملكة العربية السعودية

تخفيضات وخصومات كبرى على مختلف أنواع برامج الأوفيس الخاصة بأجهزة الكمبيوتر من أسُواق اكسترا الإلكترونية، بجانب الكثير من العروض المميزة الأخرى، تتوفر بأقل الأسعار التي تناسب الجميع وأرقى الموديلات، يمكنكم الاستفادة منها الأن عند زيارتكم لموقع اكسترا الإلكتروني الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك طوال فترة الاحتفال بنهاية العام خلال شهر ديسمبر الجاري.

عروض اكسترا

عروض نهاية العام من اكسترا على برامج الأوفيس من مايكروسوفت، مايكروسوفت ويندوز 10 برو، مستخدم واحد، كود رقمي، يرسل على الإيِميل، سعر الوحدة (979)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مايكروسوفت ويندوز 10 هوم، مستخدم واحد، كود رقمي، يرسل على الإيِميل، سعر الوحدة(649)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا

عروض اكسترا نهاية العام على برامج الكمبيوتر من مايكروسوفت

مايكروسوفت اكس بوكس اشتراك منصة، جَايم باسْ، كود رقمي يرسل على الايميل، سعر الوحدة(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مايكروسوفت 365 فاميلي، كود رقمي يرسل بالإيميل، سعر الوحدة(519)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا

خصومات اكسترا نهاية العام على برامج الكمبيوتر من مايكروسوفت