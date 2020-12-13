عروض ساكو خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، تنزيلات وخصومات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو مرحبا داخل المملكة العربية السعودية، تخفيضات وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية لا تزال مستمرة على جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من ساعات يد ذكية من أكبر الماركات العالمية، بالإضافة إلى العديد من الأوزان الخاصة بالتمارين الرياضية التي تساعد على الاحتفاظ بمستوى لياقة بدنية مرتفع، تجدونها بأقل الأسعار وأعلى الجودات وافخم الخامات. عروض ساكو تخفيضات نهاية العام على الأوزان الرياضية من هايبر ماركت ساكو، أوزان للتمارين الرياضيه، وزن الواحدة أربعة كيلو جرام، رقم الموديل 677، سعر الوحدة(63.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو أوزان للتمارين الرياضيه، وزن الواحدة أَثنين كيلو جرام، رقم الموديل 678، سعر الوحدة(30.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أوزان للتمارين الرياضيه، وزن الواحدة خمسة كيلو جرام، رقم الموديل 680، الدمبل مغلف بالمطاط مصنوع من الحديد الزهر الصلب، مصمم لمنع الدحرجة قابلة للتخزين السهل، سعر الوحدة(79.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تخفيضات نهاية العام على الساعات الذكية من هايبر ماركت ساكو، جهاز ساعة يد من ماركة آبل S6، لون حافظة أحمر، لون معصم أحمَر، مقاس 40 مم، سعر الوحدة(1849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز ساعة يد من ماركة آبل S6، لو حافظة أحمر، لون معصم أحمَر، مقاس 44 مم، سعر الوحدة(1969)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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