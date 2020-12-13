عروض لولو اقوى الخصومات والتخفيضات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض لولو، عروض نهاية العام ء من هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات مذهلة بمناسبة الاحتفال بنهاية العام، فقط تجدونها لدى هايبر ماركت وسوبر ماركت وجميع أسواق لولو داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تنزيلات غير مسبوقة على كافة منتجات شركة إيكون، من أدوات وبطاريات شحن، وكذلك تخفيضات كبيرة على منتجات شركة كاميليون المتميزة في مجال صناعة البطاريات، خلال شهر ديسمبر الجاري.

عروض لولو

عروض نهاية العام على منتجات إيكون في هايبر ماركت لولو

مصباح ضوء للطوارئ من ماركة إِيكون متنوع، سعر الجهاز(30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كشاف قابل للشحن من ماركة إِيكون متنوع، سعر الجهاز(30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاحن متنقل من ماركة إِيكون، سعة 4000 ملي آمْبير، سعر الجهاز(30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو

تخفيضات نهاية العام على منتجات إيكون في هايبر ماركت لولو

ميكروفون لاسلكي من ماركة إِيكون، سعر الجهاز(30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقياس الأمتعة الرقمي من ماركة إِيكون متنوع، سعر الجهاز(20)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ميزان حمام رقمي من ماركة إِيكون متنوع، سعر الجهاز(30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو

خصومات نهاية العام على منتجات كاميليون من أسُواق لولو