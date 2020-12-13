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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده والعثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده والعثيم اليوم على أدوات الطهي ومنها مقلاة رخام مغطي رويال فورد ب 49 ريال، بدلا من 68 ريال، فحم الشرقية ب 29 ريال، بدلا من 37 ريال، طقم أكواب لومينارك نوويفو ب 14.50 ريال، بدلا من 29 ريال، توصيلة كهرباء 4 مخارج 13 أمبير ب 93.25 ريال، لعبة تويستر هو لغة عربية ب 45ريال، حقيبة تراك سوبريم ب 82.50 ريال، بدلا من 165 ريال، قدر رويال فورد ب 79 ريال، بدلا من 115 ريال، مكواة جيباس ب 42.50 ريال، بدلا من 85 ريال، مكواة بخار كليك أون ب 32.50 ريال، بدلا من 65 ريال، موقد غاز ستانلس ستيل جيباس ب 139 ريال، بدلا من 189 ريال، مكنسة كهربائية ب 179 ريال، 239 ريال.
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قطاعة أي تي سي لتقطيع الخضروات ،سوف تسهل عليكي تحضير السلطة، وتقطيع جميع أنواع الخضروات، ب 54.50 ريال، بدلا من 109 ريال، محضرة طعام قوي من فليبيس ب 269 ريال، بدلا من 395 ريال، مطحنة للقهوة ب 32.50 ريال بدلا من 65 ريال، عصارة جيباس ب 114.50 ريال، بدلا من 229 ريال، غلاية ستانلس ستيل أي تي سي ب 75 ريال، بدلا من 109 ريال، قلاية صحية نيوتري كوك ب 274.50 ريال، بدلا من 549 ريال.
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غطاء سماعات اير بودس ب 14.50 ريال، بدلا من 29 ريال، شاحن متنقل ذو مدخلين ب 54.50 ريال، بدلا من 109 ريال، نوكيا سيء ب 275 ريال، كابل أيفون 1 متر ب 14.50 ريال، شاحن سيارة وكابل مايكرو أكس لايف ب 17.50 ريال، بدلا من 35 ريال، قرص تخزين توشيبا ب 179 ريال نسخة 1 TB بدلا من 229 ريال، شاحن متنقل ب 77.50 ريال، بدلا من 155 ريال.
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