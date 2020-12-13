نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا 2021 من عبد اللطيف جميل ومعرفه سيارات العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا 2021 من عبد اللطيف جميل، من اهم العروض المقدمة من شركه عبد اللطيف جميل في نهاية عام 2020 والتي جاءت العروض وشملت ماركة تويوتا، وجاء أيضا عروض اخرى من عبد اللطيف جميل علي سياره جيلي كول راي 2020 والتي شملها العرض أيضا، فمن المتوقع من شركه عبد اللطيف جميل في نهاية كل عام من العروض المميزة والحصرية لمواطنين المملكة العربية السعودية.

عروض تويوتا 2021 من عبد اللطيف جميل

عروض تويوتا 2021 من عبد اللطيف جميل، أعلنت عنها شركه عبد اللطيف جميل علي صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبدأ من 9 ديسمبر 2020 حتي 31 ديسمبر 2020 وتعتبر علي شكل دفعات شهريه وبمعدل نسبه مئويه قابله للتغيير في حاله وجود أي عامل من العوامل المؤثرة مثل السجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتامين، عروض تويوتا 2021 من عبد اللطيف جميل شملت اهم سيارات ماركة تويوتا وهي تويوتا يارس y flt 1.5 2021 بفئتها و سياره تويوتا كورولا xli 1.5 2021 بفئتها.

تويوتا يارس عبد اللطيف جميل

تويوتا يارس y flt 1.5 2021، من اهم السيارات في ماركة تويوتا والتي تتميز السيارة بانها عمليه جدا للمواطن والتي عملت علي تطويرها شركه تويوتا والتي تتميز بالعديد من المواصفات والمميزات من أهمهما:

السيارة من نوع السيارات السيدان.

السيارة تتميز بدفع أمامي.

يتميز محرك السيارة بوجود اربع أسطوانات لتوليد قوه 105 حصان.

محرك السيارة يعمل بوقود بنزين ومعدل استهلاك البنزين 1.50 لتر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

تدعم السيارة 2 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

يوجد بالسيارة حساسات خلفيه.

مقاس عجلات السيارة 14.

تتميز المصابيح الأمامية بإضاءة هالوجين.

عروض تويوتا يارس عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عروضها علي سياره تويوتا يارس الجديدة وهي كالاتي:

تويوتا يارس y flt 1.5 2021 بقسط شهري 1029 ريال سعودي بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. تويوتا يارس y 1.5 2021 بقسط شهري 1040 ريال سعودي وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا كورولا عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل علي عروضها السنوية والتي شملت سياره تويوتا كورولا 2021 والتي تعتبر من اهم السيارات المعروفة بالاستخدام علي المدي الطويل والمميزات والمواصفات الكثيرة الموجودة فيها من أهمها:

السيارة من نوع السيارات السيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

محرك السيارة يحتوي علي اربع أسطوانات لتوليد قوه 167 حصان.

السيارة تدعم اربع وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

السيارة تدعم حساسات خلفيه.

معدل استهلاك الوقود 2.00 لتر.

محرك السيارة يعمل بوقود بنزين.

كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات السيارة 17.

تتميز المصابيح الأمامية بإضاءة ليد.

عروض تويوتا كورولا عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عروض سياره تويوتا كورولا وهي كالاتي:

تويوتا كورولا xli 1.5 2021 بقسط شهري 1320 ريال سعودي بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بقسط شهري 1320 ريال سعودي بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. تويوتا كورولا xli 1.5 2021 مطور بقسط شهري 1400 ريال سعودي بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بقسط شهري 1400 ريال سعودي بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. تويوتا كورولا xli 1.5 2020 مطور فتحه سقف بقسط شهري 1472 ريال سعودي وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.