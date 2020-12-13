عرض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون إكس أر xr خصم 20 %

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عمر شويل - جدة يقدم اكسترا مجموعة متنوعة من الجوالات والأجهزة الإلكترونية، ومن بينها عرض علي جوال ايفون اكس أر xr ، بخصم قيمته 20 في المئة، مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال، وضمان لمدة عامين، وسوف نتعرف سويا علي مواصفات وسعر الجوال، ويتميز انه مقاوم للغبار والماء مع ذاكرة داخلية 128 جيجا، مع وجود شاشة مبتكرة ومميزة، مناسبة لراحة اليد.

اكسترا اكسسوارات جوال ايفون xr

يتميز جوال ايفون اكس بوجود زجاج أمامي ذو متانة عالية، مع وجود دقة فائقة من خلال الشريط المصنوع من مادة الألومنيوم، المستخدم في مجالات الفضاء والطيران، المقاوم للماء لعمق متر لفترة ثلاثون دقيقة، ومقاوم لانسكاب كل من الشاي والقهوة والصودا وغيرها من المشروبات، مع وجود شريحة تتميز بالاستخدام الفوري والآلي، للاستمتاع بالألعاب والصور.

جوال ايفون xr

مع وجود كاميرا مبتكرة تعالج إشارة الصور، والتقاط الصور، مع إمكانية تخطي قفل الايفون، التي تغني عن إدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور، وتبديلها من خلال نظرة للجهاز.

شاشة لمس.

حجم الشاشة : 6.1 بوصة.

شبكة الاتصال : 4G.

معرف للوجه.

شريحة A12 Bionic

الذاكرة الداخلية : 12 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا الأمامية : 7.

USB : عالي السرعة.

سعر الجوال بعد الخصم : (3071) ريال سعودي.

عروض اكسترا السعوديه

يوفي، كاميرا داخلية، عالية الوضوح، أبيض بسعر (185) ريال.

ايزفز، كاميرا ذكية قابلة للإمالة والتحريك تتصل بشبكة الواي فاي، أبيض بسعر (165) ريال.

أيفون إس إي 2020، 128 جيجا، أسود بسعر (2099) ريال.

أبل أيفون 11 برو، 256 جيجا، بسعر (4899) ريال.

هواوي مايت 30 برو، 256 جيجا، فضي بسعر (3939) ريال.

هواوي نوفا 7 آي، 128 جيجا، بسعر (949) ريال.

أيمو، كاميرا واي فاي بخاصية التحريك والإمالة، عالية الوضوح، مع وجود متعقب ذكي بسعر (288) ريال.

سامسونج جالاكسي أس20، 128 جيجا، رمادي بسعر (2199) ريال.

سامسونج ساعة ذكية جاليليو، 46 ملي، فضي، بسعر (999) ريال.

سامسونج نوت 20، 5 جي، 256 جيجا، أخضر، بسعر (2999) ريال.

سامسونج جالالكسي ووتش3، ساعة ذكية، 41 مم، ذهبي، بسعر (1699) ريال.