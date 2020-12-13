نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المميزات الجديدة تطبيق واتس اب Whatsapp 2020 وطريقة تحديث واتساب الذهبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتس اب Whatsapp يُعد تطبيق واتساب من أفضل برامج التواصل والدردشة، ويتم استخدامه من قبل الكثيرين حول العالم، وقد تم الإعلان عن توافر إصدار جديد من واتساب هو واتساب 2020 بميزاته العديدة، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على المميزات الجديدة للتطبيق.

التحديث الجديد تطبيق واتس اب Whatsapp 2020

تناقلت بعض الأخبار حول قيام شركة فيس بوك تطوير الواتساب، مع إمداده بالعديد من المميزات الجديدة التي ستنال إعجاب مستخدمى البرنامج ومن تلك المميزات، ميزة توافرت في بادئ الأمر ببرنامج سناب شات وهي إمكانية الحذف التلقائي للرسائل عقب انقضاء فترة محددة.

مميزات التحديث الجديد واتساب 2020

وفق ما ورد في التصريحات المعلنة عن تحديث واتساب، أنه يمتلك العديد من المميزات والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-

تواردت أنباء من خلال مجلة The sun الصادرة بالمملكة المتحدة عن كون التحديث الجديد يحتوي على تشفير وحماية ذو جودة أعلى مقارنةً بالإصدارات الأخرى.

سوف يتم حذف الرسائل بشكل تلقائي، مع إتاحة مدة ظهور الرسائل للمرسل إليه، وتتراوح مدة حذف الرسائل فترة ما بين ساعة إلى يوم كامل أو أسبوع أو شهر وأقصى مدة عام كامل.

توفر ميزة عدم المسح التلقائي، والتي تتيح الاحتفاظ بالرسائل وتثبيتها، ويضمن عدم حذفها نهائيًا.

هناك إمكانية حذف الرسائل تلقائيًا سواء إن كانت رسائل فردية أو جماعية.

توافدت أنباء عن تدعيم التطبيق للثيم الغامق أو المظلم، علمًا بإن تلك الميزة هي مطلب غالبية مستخدمي التطبيق منذ فترة، وقد أضافت الأنباء أن ذلك الثيم سيتم تفعيله عند استخدام وضع موفر الطاقة حيث سيظهر النمط في تلك الحالة بشكل تلقائي.

قد يدعم التحديث الجديد خاصية البحث العكسي عن الصورة على محرك البحث جوجل، وذلك بهدف التأكد من مصدر الصورة ومصداقيتها.

كيف احدث واتس اب الذھبي

خطوات تحديث واتساب الذهبي

نسخ الدردشات من خلال الإعدادات الموجودة داخل التطبيق.

القيام بإلغاء تثبيت البرنامج من الجهاز

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي ومن ثم قم بتحميل الإصدار الحديث من الواتساب الذهبي 7.10

إدراج رقم الهاتف وتفعيله.

عقب إكمال كافة الخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم الخروج من التطبيق، ومن ثم الإستمتاع بالإصدار الجديد ومميزاته الكثيرة.