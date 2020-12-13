نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسايت السعودية أقوى تخفيضات 2020 على الأجهزة المنزلية وعروض حتى 23 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى تخفيضات 2020 تجدونها في عروض اكسايت السعودية المستمرة حتى 23 ديسمبر أو حتى نفاذ الكمية، والتي تشمل الأجهزة المنزلية بما فيها من أجهزة كهربائية، أجهزة المطبخ، وتخفيضات وأيضًا عروض على مستلزمات المنزل وأدواته، وكل ما يحتاجه المنزل بأقوى الخصومات على أسعار المنتجات في اكسايت.

اكسايت السعودية أقوى تخفيضات 2020 على الأجهزة المنزلية

نستعرض لكم أفضل العروض المتوافرة في اكسايت السعودية والتي من أمثلتها بوتاجاز غاز 5 شعلات من Glem Gas، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4069 ريال سعودي، وليس ذلك وفقط بل هناك المزيد من العروض والتخفيضات نعرضها لكم فيما يلي:

عروض المكيفات في اكسايت السعودية

مكيف 22000 وحدة BTU من Hisense، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

مكيف 18000 وحدة BTU من Hisense، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1449 ريال سعودي.

مكيف 18000 وحدة BTU من MANDO، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2849 ريال سعودي.

مكيف 11800 وحدة BTU من Wansa، بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

مكيف 18000 وحدة BTU من Midea، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 3249 ريال سعودي.

دفاية الكترونية 1850 وات من Wansa، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

مدفأة الزيت 9 شفرات من Wansa، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

عروض الثلاجات والغسالات

ثلاجة من TCL، ذو بابين، 17.1 قدم، وبها مميزات عديدة مثل مانع تجمد وتدفق هواء متعدد، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2949 ريال سعودي.

ثلاجة 21 قدم من Basic، بها فريزر علوي، ومزودة بإمكانية تدفق هواء متعدد، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3279 ريال سعودي.

غسالة سعة 8 كيلو من Candy، مزودة بوظيفة الكي السريع، مكونة من 16 برنامج، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي، ومتوافر منها غسالة سعة 9 كيلو.

غسالة سعة 10 كيلو من Samsung، مزودة بعرض رقمي، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3279 ريال سعودي.

نشافة ملابس من Baumatic، سعة 7 كيلو، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1859 ريال سعودي.

قدمنا لكم تخفيضات 2020 في اكسايت السعودية التي تنتهي يوم 23 ديسمبر، وتابعونا اول باول لمعرفة العروض الجديدة والتخفيضات المذهلة.