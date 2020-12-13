نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية اليوم للالكترونيات على كيفك للأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم للالكترونيات ، تهتم شركة على كيفيك التجارية بتقديم أفضل العروض على المنتجات التي لا يخلو أي بيت منها بأسعار في متناول الجميع، ونظرًا للإقبال الشديد الذي تشهده أسواق على كيفك فقد توسعت الشركة في فتح الفروع في مختلف أنحاء المملكة؛ حيث وصل عدد الفروع حوالي 21 فرع، وتسعى شركة على كيفك دائمًا لكسب ثقة العملاء في المنتجات والأسعار؛ لذا فهي تسعى للتطور والنمو وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية.

عروض السعودية اليوم للالكترونيات على كيفك للأدوات المنزلية

نظرًا للنمو الإقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، نجد شركة على كيفك في محاولة مستمرة لمواكبة هذا النمو، وتوفير المنتجات والأجهزة الكهربائية للعملاء بأفضل الأسعار، وفيما يلي أهم عروض السعودية اليوم للالكترونيات على كيفك:

فرن كهربائي 700 وات بسعر 229 SR ، وفرن جانو 50 لتر بسعر 259 SR.

دفاية كهربائية كوارتز هوم ماستر 2000 وات، 5 شمعة بسعر 269 SR، و دفاية كولين ديكور مستطيل 4 شمعة بسعر 139 SR، و دفاية هوم ماستر 2000 وات بسعر 139 SR، ودفاية سيراميك من كولين بسعر 99 SR.

بوتاجاز لاجيرمانيا فري ستاند 90 × 60 سم، 5 شعلة مزود بمروحتين، وسخان مياه تورنيدو سعة 6 لتر، يعمل بالغاز، متوفر باللون الأبيض.

عجان كينوود 1000 وات، سعة 4.3 لتر بسعر 599 بدلًا من 768 SR، وخجان جانو 800 وات بسعر 199 SR.

مكنسة كهربائية 1600 وات، سعة 21 لتر بسعر 119 بدلًا من 139 SR.

مكواة عمودية كولين 1700 وات بسعر 99 بدلًا من 139 SR، ومكواة براون 2350 وات بسعر 159 SR.

قلاية بطاطس هواية 1000 وات بسعر 109 SR، وقلاية متعددة الاستخدام بسعر 349 SR.

ماكينة صنع القهوة دلة المسافر بسعر 219، ودلة الضيوف بسعر 999 SR.

منقل 2 عين حجر بسعر 159 SR.، ومنقل واحد عين وسخان ستيل بسعر 169 SR من هوم ماستر.

عروض على كيفك للأدوات المنزلية

سخان ساندوتش +غلاية مياه من هوم ماستر بسعر 118 SR.

طاولة بلازما 120*40 سم بسعر 99 بدلًا من 179 قلاية بطاطس هواية 1000 وات بسعر 109 SR، وقلاية متعددة الاستخدام بسعر 349 SR.

قطاعة بصل 4000 وات بسعر 89 SR.

قدر ضغط لمبارت 7 لتر 1+1 بسعر 89 SR.

سخان ساندوتش كولين 750 وات بسعر 69، وشواية من كولين 1600 وات بسعر 89 SR..

أواني تراست ألومنيوم 10 قطع بسعر 138 SR..

طقم تقديم قهوه بسعر 129 SR، وماكينة صنع القهوة كينوود بسعر 245 SR.

طقم صواني ستيل فضي، وذهبي 8/18 بسعر 39.75 SR.

ترمس شاها ضغط 3 لتر، لون ذهبي بسعر 99 SR.