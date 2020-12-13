نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الألكترونيات العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الألكترونيات العثيم الأسبوعية ، باقة عروض أسواق العثيم للمنتجات الألكترونية تحتوي على مجموعة مميزة من المنتجات، شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55 بوصة بسعر 1199 ريال، شاشة توشيبا ال اي دي 43 بوصة بسعر 799 ريال، جوال سامسونج أي 21 اس 64 جيجا بسعر 699 ريال، جوال أيفون 12 ميني 128 جيجا بسعر 3199 ريال 256 جيجا بسعر 3749 ريال، شاشة اور ال اي دي 40 بوصة بسعر 549 ريال، شاشة اورينو سمارت ال اي دي 43 بوصة بسعر 749 ريال، جوال هونر 9 اكس لايت 128 جيجا بسعر 735 ريال، جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 665 ريال، شاشة اور ال اي دي 43 بوصة بسعر 599 ريال، شاشة اور ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1249 ريال، شاحن جوال جولف طوارئ بسعر 37 ريال.

عروض العثيم اليوم

تخفيضات الألكترونيات العثيم الأسبوعية ، فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 219 ريال، صانع طعام كينوود 190 بي اف بسعر 159 ريال، غلاية كيك اون ستيل بسعر 33 ريال، مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 199 ريال، محضر قهوة كولين 400 مل بسعر 99 ريال، عصارة حمضيات كليك أون بسعر 89 ريال، خلاط يدوي اي تي سي بسعر 49 ريال، غلاية فيليبس استانلس بسعر 109 ريال، مفرمة ملوخية هومر 2 لتر بسعر 99 ريال، طباخة ارز كينوود 0.6 لتر بسعر 109 ريال، قدر ضغط هومر كهربائي 6 لتر بسعر 199 ريال، قطاعة بصل جانو 260 واط بسعر 39 ريال.

أقوى عروض أسواق العثيم

توصيلة كوولين كهرباء 3 متر بسعر 44.95 ريال، بطاريات دوراسيل الترا باور 4 حبة بسعر 32.95 ريال، قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر بسعر 399 ريال، كرسي مسجد بسعر 24.95 ريال، خبازة السيف كهربائية بسعر 189 ريال، شنطة سفر تراك سوفت ترولي بسعر 75 ريال لحجم 20 بسعر 105 لحجم 24، شنطة سفر بارا جون ترولي منوع بسعر 125 ريال.

أجدد عروض العثيم

مكواة بانيكس بخار بسعر 99 ريال، مكنسة بانيكس كهربائية 21 لتر بسعر 149 ريال، فرن ريد بول كهربائي مع شواية 45 لتر بسعر 245 ريال، طقم قدور كاسا بونيتا 10 حبة بسعر 129 ريال، ترموس كاسا بونيتا بلاستيك بسعر 30 ريال، قدر ضغط السيف 7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 152 ريال، قدر ضغط باصرة 5 لتر بسعر 55 ريال بدلا من 82 ريال، قدر ضغط جرانيت بيستر 7 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 130 ريال.