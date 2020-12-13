نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة مصر للطيران على أسعار التذاكر إلى المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شركة مصر للطيران تعتبر شركة مصر للطيران هي شركة الطيران الوطنية المصرية، بالإضافة إلى ذلك هي أول شركة انطلقت في الشرق الأوسط، علاوة على ذلك هي سابع شركة طيران أنشئت على مستوى العالم، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى لعام 1932م، ومن جهة أخرى فإن شركة مصر للطيران عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا (IATA)، والمنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ( ICAO )، والاتحاد العربي للنقل الجوي، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة القاهرة، كما تتخذ من مطار القاهرة الدولي مقراً رئيسياً لتشغيل عملياتها، كما أنها تتخذ من مطارات: شرم الشيخ الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار سوهاج الدولي، كمقرات تشغيل ثانوية لها، وتعتبر خطوط شركة مصر للطيران والتي تبلغ من العمر حوالي 85 عاماً منذ يوم تأسيسها في عام 1932م وحتي اليوم، من خطوط الطيران الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، ولا سيما بعد ما ذكرناه في الأعلى، ويعمل بها ما يقرب من حوالي 25 ألف موظف وموظفة، وإلى اليوم تقوم مصر للطيران بتوجيه رحلاتها إلى 80 وجهة حول العالم، وذلك عن طريق أسطول كبير وحديث من الطائرات مكون من 65 طائرة.

عروض شركة مصر للطيران على أسعار التذاكر:

عروض وتخفيضات في أسعار تذاكر الطيران من شركه مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية قررت شركت مصر للطيران إطلاق أكبر العروض والتخفيضات بنسبه تتراوح إلى 35 في المئة لدرجه رجال الأعمال، و15 في المئة لتذاكر السياحة كي تحقق أكبر عدد من المسافرين وقد قامت هذه العروض بالفعل على تشجيع المقيمين بالسعودية على السفر وصرحت الشركة بأن العروض مستمره إلى أواخر شهر ديسمبر والذي يحدد بيوم 31 على أن يكون موعد السفر 28 من شهر فبراير والعودة في 15 مارس ويمكن لجميع المسافرين الحجز عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران، وقد صرحت الشركة أيضاً أنها سوف تقدم أفضل الخدمات للركاب كي تكون رحله سعيدة للركاب وهذه العروض من السعودية إلى كل العالم وتقدم الشركة أيضا كل وسائل الوقاية للحفاظ على الركاب وقد قامت الشركة بإصدار رحلات من الإسكندرية إلى السعودية لخمس مدن في المملكة السعودية وهى القصيم والمدينة المنورة وجده والرياض والدمام وتتمنى الشركة بقضاء أسعد الأوقات لركابها.