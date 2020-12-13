عروض ساكو الأسبوعية أقوى عروض السعودية تصل ل 60% تخفيضات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في نهاية العام التي لا تنتهي من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية، وخاصةً على الأجهزة الإلكترونية المتجددة والحديثة، فقط وحصريًا طوال فترة الاحتفال بنهاية العام خلال شهر ديسمبر الجاري، يوفرها لكم من عروض هايبر ماركت ساكو بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، بأرخص الأسعار التي تناسب الجميع وأرقى الموديلات وأحدث الإصدارات وأفخم الخامات.

عروض ساكو الأسبوعية

تخفيضات هايبر ساكو في نهاية العام على الشاحن:

خصومات ساكو محول شاحن يو اس بي قابل للسحب، سعر الوحدة(13.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات ساكو محول سفر عالمي، مصدر الطاقة 2.5 مللي أمبير، عدد أثنين منفذ يو أسْ بِي، سعر الوحدة(99)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

محول من منفذ يو اس بي 3.0، لمَنفذ إيثرنت، سعر الوحدة(109.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

لينكسيس يو اس بي محول شبكة لاسِكلي، AC600، سعر الوحدة(98.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو اليوم

تخفيضات نهاية العام على السماعات من هايبر ماركت ساكو

عروض ساكو الأسبوعية سماعات ستيريو 3.5 مم منوع من ماركة جت باور، سعر الوحدة(13.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو سماعات سامسونج لا سِلكية R170، اللون أَسود، سعر الوحدة(319)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جي بي إل سماعة متنقلة بوم بوكس، سعر الوحدة(1869)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض هايبر ساكو

تخفيضات هايبر ساكو

تنزيلات هايبر ساكو