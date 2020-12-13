نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدايا عروض جرير لاب توب وتخفيض حتى 35% على أجهزة الكومبيوتر المحمولة مع إمكانية التقسيط المريح.. احجز جهازك الآن قبل نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، تنزيلات نهاية العام بمكتبات جرير و مكتبة جرير اون لاين في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير اليوم وخصومات ضخمة لا نغض الطرف عنها من مكتبات جرير، على أجهزة الكمبيوتر الشخصي المحمول بكافة أنواعها، وخاصة عروض جرير لاب توب الأثنين في واحد، من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، ومنها شركة مايكروسوفت، بالإضافة الى تخفيضات مكتبة جرير وعروض مميزة على شاشات التليفزيون، كل ذلك تجدونه فقط وحصرياً في جميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية. عروض جرير لاب توب عروض جرير لاب توب ماركة مايكروسوفت من مكتبه جرير عرض جرير لابتوب مايكروسوفت سيرفس بُوك 2، لوحة مفاتيح وجهاز لوحي، الجيل الثامن، i7-8650 U انتل كور، شاشة 13.5 بوصة، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت اس اس دي، 16 جيجابايت رام ، ويندوز 10 برو، تخفيضات جرير لسعر الجهاز(7499)ريال سعودي، بدلاً من(11599)ريال سعودي، عروض مكتبه جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لابتوب جرير لابتوب من مايكروسوفت سيرفس برو اكس، تصميم جهاز لوحي ،مايكروسوفت اس كيو 1، شاشة 13 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت اس اس دي، 8 جيجابايت رام، ويندوز 10،اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير للجهاز(4599)ريال سعودي،تخفيضات مكتبة جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة؛ إمكانية التقسيط من جرير متاحة بمبلغ 263ر.س. على 24 شهر. لابتوب جرير من مايكروسوفت سيرفس برو اكس، تصميم جهاز لوحي، مايكروسوفت اس كيو 1، شاشة 13 بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت اس اس دي، 16 جيجابايت رام، ويندوز 10، عروض جرير اليوم سعر الجهاز(6699)ريال سعودي، اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير شاملة ضريبة القيمة المضافة؛ إمكانية التقسيط من جرير متاحة بمبلغ 382ر.س. على 24 شهر. عروض مكتبة جرير على الشاشات عروض جديدة على تلفزيونات هيتاشي الذكية من مكتبات جرير عروض جرير اليوم تليِفزيون ذكي هيتاشي LD49CHS01U، شاشة 49 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، اللون أسود، تخفيضات جرير سعر الجهاز (1349)ريال سعودي، بدلاً من(1699)ريال سعودي، عرض جرير للسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدايا عروض جرير لاب توب وتخفيض حتى 35% على أجهزة الكومبيوتر المحمولة مع إمكانية التقسيط المريح.. احجز جهازك الآن قبل نفاذ الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.