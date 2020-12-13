نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام تخفيضات نهاية العام تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية أقوى الخصومات على جميع المنتجات خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتي نهاية العام الحالي تقدمها أسواق العثيم لكل عملائها الكرام لكي يتمكنوا من الحصول على كافة المنتجات اللازمة لهم بأقل الأسعار حيث تقدم عروض مميزة وخصومات ليس لها مثيل نقدمها لكم.

عروض العثيم الأسبوعية

تقدم أسواق العثيم أقوى العروض والتخفيضات على جميع المنتجات وحتي نهاية عام 2020 أقوى عروض السعودية اليوم لكل عملائها لكي يتمكن جميع العملاء من الحصول على كل احتيجاتهم بأسعار أقل وخصومات كبيرة.

خصومات العثيم على حبوب الإفطار والمخبوزات من أسواق العثيم:

فروست فليكس سفوري، وزن العبوة 375 جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم اليوم على كورن فليكس شِريوس نكهة العسل، وزن العبوة 375 جرام، سعر العبوة(22.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فروت لوبس سفوري، وزن العبوة 375 جرام، سعر العبوة(6.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم الأخيرة

عروض وخصومات العثيم نهاية العام على الجوالات من هايبر ماركت عبد الله العثيم: ملحوظة جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة