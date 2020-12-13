نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض واسعار الشاشات اكسترا السعودية جميع الماركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض واسعار الشاشات اكسترا السعودية تشمل جميع الأحجام والماركات ومنها شاشة ال جي 65 بوصة فائقة الوضوح بسعر 3.399 ريال، بدلا من 5.599 ريال، شاشة تي سي ال 65 بوصة ب 2.299 ريال، بدلا من 3.499 ريال، تلفزيون كلاس برو قياس 32 بوصة ب 449 ريال، بدلا من 699 ريال، تي سي ال قياس 70 بوصة ب 2.799 ريال، شارب قياس 32 بوصة ب 529 ريال، بدلا من 799 ريال، توشيبا 40 بوصة بجودة عالية الوضوح ب 749 ريال، بدلا من 1.199 ريال، سوني تلفزيون 85 بوصة ب 8.999 ريال، بدلا من 15.999 ريال.

أفضل عروض واسعار الشاشات اكسترا السعودية جميع الماركات

تلفزيون تي سي ال 75 بوصة ب 3.999 ريال، بدلا من 6.999 ريال، سامسونج قياس 65 بوصة ب 3.699 ريال، بدلا من 6.599 ريال، شاشة سامسونج قياس 75 بوصة ب 6.999 ريال، بدلا من 11.999 ريال، شارب تلفزيون 50 بوصة ب 1.699 ريال، بدلا من 2.499 ريال، توشيبا 75 بوصة ب 4.599 ريال، بدلا من 7.499 ريال، سامسونج 49 بوصة ب 1.849 ريال، تي سي ال 55 بوصة ب 3.449 ريال.

اسعار الشاشات اكسترا السعودية

تلفزيون شارب 60 بوصة ب 2.599 ريال، بدلا من 3.599 ريال، توشيبا 50 بوصة ب 1.399 ريال، بدلا من 2.199 ريال، تي سي ال قياس 65 بوصة ب 2.699 ريال، بدلا من 3.339 ريال، شاشة ال جي ب 50 بوصة ب 2.099 ريال، بدلا من 3.599 ريال، ال جي قياس 75 بوصة ب 5.599 ريال، بدلا من 9.999 ريال، كلاس برو 40 بوصة ب 649 ريال، بدلا من 1.099 ريال.