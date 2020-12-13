نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات 2021 عربية ومعناها.. لن تحتاري في اختيار اسم مولودتك المميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلنا نعلم أن مسؤولية تسمية المولود تعد أحد المسئوليات الهامة التي تقع على عاتق الوالدين، لذلك يسعى الوالدين إلى اختيار أسم من الأسماء الجديدة والمميزة لطفلهم لكي يتميز به، وهذه المسئولية ليست بسيطة حيث يجب عليهم اختيار اسم مناسب فذلك الاسم سيصاحب طفلهم طول عمره، ومن خلال السطور التالية سنوضح بعض أسماء بنات 2021 ومعناها. أسماء بنات 2021 ومعناها أسماء بحرف “أ” آية: تدل على المعجزة والدليل.

أسيل: تعني الناعم الأملس أو اللين كان يتم استخدامها العرب في المدح من خلال أبيات الشعر.

أيتن: وهى تعنى نور القمر.

أبرار: هي الولاء والطاعة والصلاح والتقوى.

أغادير: هو أم غير منتشر كثيراً، كما أنه يحمل معنى جميل حيث يدل على نهر صغير. أسماء بحرف “ب” بسمة: من الاسماء الرائعة فهو يدل على البهجة والفرحة. حرف “ت” ترنيم: يدل على الفرح والغناء.

تاليا: هو أسم أجنبي، ويعني النضرة المزهرة. أسماء بحرف “ث” ثريا:وهي النجوم الصغيرة. حرف “ج” جمانة: تعني اللؤلؤ الأبيض الصغير أو مقدمة السفينة.

جوري: تدل على الورد الأحمر الجميل.

جيداء: تدل على الاتسام بالعنق الطويل والجميل. حرف “ح” حبيبة: تعني المودة والمحبة.

حور: وهي الجميلة التي لديها عين متسعة رائعة، حيث بؤبؤ شديد السواد وبياض عين شديد، وقد ذكرت في القرآن الكريم في سورة الدخان “كذلك وزوجناهم بحور عين” آية 54. حرف “د” دارين: بمعنى الأرض الخصبة الممتلئة بالورود الجميلة.

دانية: تدل على الرقي والجمال، وقد ذكرت في القرآن الكريم في سورة الحاقة “قطوفها دانية” آية 23.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء بنات 2021 عربية ومعناها.. لن تحتاري في اختيار اسم مولودتك المميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.