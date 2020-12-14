عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات نهاية العام من 10 ل 40 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية على أجهزة المطبخ اليوم خصومات هائلة وعروض مميزة، حيث تقدم مجموعة الدانوب أقوي العروض على العديد من المنتجات، ومنها شركة كينوود وإمباريال، يمكنك الحصول على عروض الدانوب من خلال موقعهم الرسمي والذي يقدم كل الخدمات من شراء ومتابعة وغيرها.

عروض هايبر الدانوب

تقدم مجموعة فروع الدانوب خصومات وتخفيضات علي مجموعة من المنتجات المنزلية لكل ست بيت بمناسبة نهاية العام في أقوى عروض السعودية اليوم وهي

عروض هايبر الدانوب في نهاية العام على منتجات أوكارينا : جميع الأسعار شاملة الضريبة المضافة

قلاية هوائية ماركة أوكارينا، 1800 واط، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، بدلاً من(434.75)ريال سعودي.

عصارة ماركة أوكارينا، خمسة وعشرون واط، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، بدلاً من(72)ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب

عروض نهاية العام على منتجات إمبريال بالدانوب

السعر شامل الضريبة المضافة تخفيضات الدانوب على خلاط متنقل ماركة إمبريال، سعر الجهاز(99) ريال سعودي، بدلاً من(129)ريال سعودي.

ساموفار كهربائي ماركة إمبريال، سعة 3.2 لتر، 2200 واط، سعر الجهاز(399) ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية

عروض نهاية العام على منتجات كينوود بالدانوب