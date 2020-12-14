عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 50 % على الجوال والهاتف الذكي والشاشات ألحق واشتري

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم لا تفوت على أجهزة الهواتف الذكية من سامسونج، حيث يوفرها هايبر ماركت عبد الله العثيم بأقل الأسعار وأرقى الموديلات ومختلف الإصدارات، عروض أسواق العثيم بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة لمجموعة كمي ة من البطاطين بخصومات مذهلة احتفالًا بموسم الشتاء، كل هذه العروض متوفرة طوال نهاية العام وخلال شهر ديسمبر الجاري .

عروض العثيم الأسبوعية

عروض هايبر العثيم في نهاية العام على الهواتف الذكية :

تخفيضات العثيم على جوال سامسونج أي 01 كور، مساحة داخلية 16 جيجابايت، حجم الشاشة 5.3 بوصة الجيل الرابع، سعة الرامات واحد جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية خمسة ميجابيكسل، مزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات نهاية العام

تخفيضات العثيم على بطانية من ماركة إيِجين كويسين، وزن ستة كيلو جرام، مقاس 200 سنتيمتر في 240 سنتيمتر، سعر القطعة(99.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثم الأسبوعية على بطانية من ماركة النمر رسومات مطبوعة، وزن ثلاثة كيلو جرام، مقاس 200 سنتيمتر في 240 سنتيمتر، سعر القطعة(59.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم

عروض نهاية العام على منتجات فلانِيل من أَسواق العثيم