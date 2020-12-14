نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصومات نهاية العام تصل ل 55% على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية الكهربائية صغيرة الحجم، من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة أجهزة المطبخ، ومنها شركة فيليبس وشركة مونيليكس، حاليًا عروض هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للعديد من العروض المميزة على جميع أدوات وأكواب المطبخ الزجاجية، كل ذلك طوال فترة الاحتفال بنهاية العام خلال شهر ديسمبر الجاري.

عروض بنده الأسبوعية

عروض هايبر بنده في نهاية العام على مستلزمات المطبخ الزجاجية:

عرض طقم زبديات من ماركة كارمان كاسي باساتشِي، واحد مع واحد أخَر مجانًا، عدد ست قطع، سعر الطقم أَثنين وعشرين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض واحدة عليها واحدة مجانا كاسة إيموجي من ماركة باساتشِي، سعر العرض 7 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض طقم كاسات من ماركة باساتشِي، عدد ست قطع، سعر العرض(16)ريال سعودي، واحدة عليها واحدة مجانا السعر شامل ضريبة القيمة ضريبة القيمة

تخفيضات بنده

عروض نهاية العام على أجهزة فيليبس الكهربائية في بنده