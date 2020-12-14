نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الجوال والشاشات بالسعودية خصم يصل ل 50 % لمدة 5 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال مكتبات جرير الشهيرة داخل المملكة السعودية، لن تستطيعوا أن تقوموا بتجاهل العروض الخاصة بالهواتف المحمولة التي تقوم بصنعها من حين لآخر، لذلك نحن هنا لليوم لكي نبين لكم كافة العروض الخاصة بجميع فئات الهواتف المحمولة من عروض جرير لليوم.

عروض جرير على الجوال

خصومات جرير السعودية على الهواتف من مكتبة جرير تستطيع الآن شراء هواتف بخصومات تصل إلى 50% وهذه هي الأسعار:

تخفيضات جرير يمكنك شراء هاتف Huawei B 40 PRO. بسعة تخزينية لشريحة الذاكرة 256 جيجا بايت يأتيك باللون الأسود بسعر 3349 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف Huawei Nov 7 SA بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1399 ريال سعودي، بخصم وصل إلى 13 في المائة من سعره الأصلي.

هاتف Huawei Y 9A بشريحة ذاكرة سعتها 128 جيجابايت، ويأتي بلون رائع خيالي ويسمى أسود ميد نايت بسعر 1099 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 شريحة تخزينية بسعة 256 جيجا بايت، وجاء هذا الهاتف بعد خصم 15 في المائة بسعر 7999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية