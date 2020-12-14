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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الجوال والشاشات بالسعودية خصم يصل ل 50 % لمدة 5 أيام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال مكتبات جرير الشهيرة داخل المملكة السعودية، لن تستطيعوا أن تقوموا بتجاهل العروض الخاصة بالهواتف المحمولة التي تقوم بصنعها من حين لآخر، لذلك نحن هنا لليوم لكي نبين لكم كافة العروض الخاصة بجميع فئات الهواتف المحمولة من عروض جرير لليوم.
عروض جرير على الجوال
خصومات جرير السعودية على الهواتف من مكتبة جرير تستطيع الآن شراء هواتف بخصومات تصل إلى 50% وهذه هي الأسعار:
- تخفيضات جرير يمكنك شراء هاتف Huawei B 40 PRO. بسعة تخزينية لشريحة الذاكرة 256 جيجا بايت يأتيك باللون الأسود بسعر 3349 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية هاتف Huawei Nov 7 SA بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1399 ريال سعودي، بخصم وصل إلى 13 في المائة من سعره الأصلي.
- هاتف Huawei Y 9A بشريحة ذاكرة سعتها 128 جيجابايت، ويأتي بلون رائع خيالي ويسمى أسود ميد نايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 شريحة تخزينية بسعة 256 جيجا بايت، وجاء هذا الهاتف بعد خصم 15 في المائة بسعر 7999 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- خصومات جرير على هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus يمكنك الاستفادة من سعته التخزينية الكبيرة فجاءت 256 جيجا بايت أم سعره رائع 2699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف Samsung Galaxy Z Flap بسعة تخزينية 256 جيجا بايت بسعر وصل إلى 3799 ريال سعودي.
- خصومات جرير هاتف Samsung S10+ جاء لك بسعة 128 جيجا بايت مع جاء سعره الأصلي فكان 3949 وأصبح 2299 ريال سعودي.
- هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra بسعة تخزينية 128 جيجا بايت مع خصم هائل فكان الهاتف 5039 وأصبح 3599 ريال سعودي.
- هاتف Huawei Mate 30 PRO بسعة تخزينية 256 جيجا بايت أم سعره وصل في عرض الخصومات هذا إلى 2699 ريال سعودي يمكنك شرائه في اسرع وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير على الجوال والشاشات بالسعودية خصم يصل ل 50 % لمدة 5 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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