عروض الدانوب الأسبوعية أقوى عروض السعودية خصم يصل ل40% لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة تخفيضات الدانوب الأسبوعية قررت شركة الدانوب لبن داود افتتاح أول فروعها خارج المملكة العربية السعودية، سيتم افتتاح هذا الفرع بالبحرين، وبالفعل قامت شركة بن داود بتوقيع عقد إيجار المنطقة التي سيقيم عليها الفرع في مملكة البحرين، ومن المتوقع سيتم الانتهاء من العمل بهذا الفرع وبداية الافتتاح في الربع الأخير من العام القادم 2021م. تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب على منتجات الصحة والحمية من الدانوب: عروض الدانوب الأسبوعية فقيه بيض طازج 30 بيضة 14.75 ريال سعودي.

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