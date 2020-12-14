نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وأسعار كيا الجبر على سيارات 2021 كاش وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة كيا الجبر السعودية مجموعه من العروض الهائلة على سيارات كيا 2021 بأسعار تناسب الجميع وأيضا بالتقسيط وعلى دفعات ،أقساط تبدأ من 874 ريال سعودي،ودفعات أولى تبدأ من 4,709 ريال سعودي، وفترات سداد تبلغ 60 شهرا، غير أن الشركة توفر مجموعه هائلة من خدمات ما بعد البيع مثل: الصيانة والعناية، الضمان، وخدمات المساعدة على الطريق، كما توفر جميع قطع الغيار الخاصة بالسيارات، وكل المعلومات الإرشادية التي تحتاج إليها، أي أن كيا الجبر هي مصدرك الآمن للحصول على سيارة الأحلام.

عروض كيا الجبر على سيارات كيا ريو:

سيارة كيا ريو EX 2021 دفع أمامي، أوتوماتك 4 سرعات،بنزين ومعدل استهلاك الوقود بها 17.50 كيلو متر لكل لتر.

بسعر 71,930 ريال سعودي، ويمكنكم التقسيط على 60 شهر بدفع مقدم 7,193 ريال، وقسط شهري 1,334ريال.

سيارة كيا ريو LX1 2021، من فئة سيدان دفع أمامي،أوتوماتك بحجم محرك 1.40 لتر،بنزين ومعدل استهلاك الوقود بها 17.50 كيلو متر لكل لتر.

بسعر 67,445 ريال سعودي، ويمكنكم التقسيط على 60 شهر بقسط شهري 1,251 ريال،ومقدم دفعة أولي 6,745 ريال.

عروض سيارات كيا سيلتوس:

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سيارة كيا سيلتوس G356 2021 وهي سياره من النوع الرياضي متعدد الاستخدام ذات دفع أمامي وحجم محرك 1.60 لتر،اوتوماتك بنزين ذات 6 سرعات ومعدل استهلاك للوقود 16.30 كيلو متر لكل لتر.

بسعر 94,700 ريال سعودي، ويمكنكم التقسيط أيضا على 60شهر وبقسط شهري 1,756 ريال، ومقدم دفعة أولى 9,470 ريال.

سيارة كيا سيلتوس G330 2021 من النوع الرياضي متعدد الاستخدام ذات دفع أمامي وحجم محرك 1.60 لتر،أوتوماتك بنزين ذات 6 سرعات ومعدل استهلاك للوقود 16.30 كيلو متر لكل لتر.

بسعر 91,365 ريال سعودي، ويمكن التقسيط بمقدم دفعة أولى 9,137 ريال،وقسط شهري 1,695 ريال على 60 شهر.

سيارة كيا سيلتوس D130 2021 من النوع الرياضي متعدد الاستخدام ذات دفع أمامي وحجم محرك 1.60 لتر،أوتوماتك بنزين ذات 6 سرعات ومعدل استهلاك للوقود 16.30 كيلو متر لكل لتر.

بسعر 73,942 ريال سعودي، ويمكن التقسيط بمقدم دفعة أولى 7,395 ريال،وقسط شهري 1,371ريال على 60 شهر.

العروض على كيا ريو هاتشباك:

سيارة كيا ريو هاتشباك LX D621 2021، سيارة دفع امامي بنزين أوتوماتك 6 سرعات بسعر 68,020 ريال سعودي.

أو بالتقسيط على 60 شهر وبمقدم دفعة اولى 6,802 ريال، وقسط شهري 1,262 ريال.

سيارة كيا ريو هاتشباك EX G969 2021، سيارة دفع امامي بنزين أوتوماتك 6 سرعات بسعر 71,125 ريال سعودي.

أو بالتقسيط على 60 شهر وبمقدم دفعة اولى 6,802 ريال، وقسط شهري 1,262 ريال.

عروض كيا بيجاس:

سيارة كيا بيجاس EX 2021، سيارة دفع أمامي فئة سيدان 95 حصان، أوتوماتك 4 سرعات بنزين، بسعر 48,930 ريال سعودي.

أو بالتقسيط على 60 شهر وبمقدم دفعة أولى 4,893 ريال، وقسط شهري 908 ريال.

سيارة كيا بيجاس LX 2021، سيارة دفع أمامي فئة سيدان 95 حصان، أوتوماتك 4 سرعات بنزين، بسعر 47,090 ريال سعودي.

أو بالتقسيط على 60 شهر وبمقدم دفعة أولي 4,709 ريال، وقسط شهري 874 ريال.

كل هذه المجموعة وأكثر توجد لدى شركة كيا الجبر بمختلف الألوان والموديلات لكي تستقبل عامك الجديد بمزيد من الرفاهية، فكل ما عليك فعله هو الاختيار من بين العروض المختلفة وتحديد العرض الأنسب إليك وتنفيذ شراؤه بمجموعه من الإجراءات البسيطة والمتيسرة التي تقدمها مجموعة كيا الجبر.