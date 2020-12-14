عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 60 % لمدة 4 أيام تخفيضات نهاية العام 2020

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تعلن ساكو عن بطاقة هدية وهي بطاقات تمنحك ميزة الشراء من أي من الفروع وفي أي وقت من خلال القيمة وستحصل على ميزة الخصم على مشترياتك فتلك البطاقة تمنحك وفرة بالوقت حيث يمكنك التسوق بأي مكان كنت من خلال التسوق الإلكتروني والاستمتاع بالهدايا والخصومات الحصرية، تكون هذه البطاقة سارية معك مدة عام من شرائها.

عروض ساكو الأسبوعية

عروض ساكو اليوم على كل ما يخص المنزل:

تخفيضات ساكو مصباح موجه ليد 3000K محمول 7 وات 100-240 ف 17.25 ريال سعودي.

خصومات ساكو قضبان ستارة 16 / 19ملم 120-210 بيوتر 65.50 ريال سعودي.

تنويلات ساكو أرضيات خشبية 138.3×19.3×0.7سم 2.66 م²، 119.75 ريال سعودي.

أرضيات اس بي سي 122x18x0.5سم 2.196م²، 159.75 ريال سعودي.

أرضيات خشبية 138.3×24.4×0.8سم 2.7م²، 249.75 ريال سعودي.

مصباح طاولة نوع E27 لون أبيض 137.75 ريال سعودي.

إضاءة أرضية E27 اللون أبيض 236.50 ريال سعودي.

غشاء رقيق لتظليل وزينة زجاج النوافذ 148.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأخيرة

خصومات ساكو على غشاء رقيق لتظليل وزينة زجاج النوافذ 148.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية غلاف نافذة 24×36 بوصة 170.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو غلاف نافذة 36×72 انش دانتيل بارز 328.50 ريال سعودي.

خصومات ساكو اليوم سلسلة ستارة معدنية 32 مم ستارة واحدة 27.25 ريال سعودي.

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