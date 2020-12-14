عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات لمدة 6 أيام على الأجهزة الكهربائية وغيرها

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليومية تتميز اكستر بخدماتها الكثيرة التي تقدمها لعملائها التي من ضمنها خدمات ما بعد البيع وأيضاً لديها خدمة الصيانة لجميع الأجهزة وأجهزة الكمبيوتر في أي وقت أو أي مكان ويمكنك التواصل مع مركز الصيانة لمدة 24 ساعة عبر الهاتف وأيضاً لديهم صيانة للهواتف وعمل نسخ احتياطية، فهناك ثلاث مراكز للخدمة على مستوى المملكة. عروض اكسترا اليومية خصومات اكسترا على الطابعات والأحبار: تخفيضات اكسترا براذر، خرطوشة حبر، 2500 صفحة، أسود 436 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اتش بي 950، خرطوشة حبر، أسود 203 ريال سعودي.

اتش بي 205 اي، خرطوشة حبر، اصفر 273 ريال سعودي.

اتش بي سمارت تانك 515، طابعة لاسلكية، طباعة، ماسح ضوئي، نسخ، أسود 879 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية عروض اكسترا الأسبوعية براذر، طابعة ليزر 3 في 1، أبيض وأسود، طباعة، نسخ، ماسح ضوئي 869 ريال سعودي.

خصومات اكسترا إيبسون طابعة نافثة للحبر واي فاي أسود 1479 ريال سعودي.

أتش بي، طابعة ليزر جيت، وناسخ وماسح ضوئي, لون أبيض 759 ريال سعودي.

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عروض اكسترا الأسبوعية إتش بي خرطوشة حبر 920 إكس إل أوفيس جيت 204 ريال سعودي.

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اتش بي، طابعة الكل في واحد، ابيض ، رمادي 659 ريال سعودي.

إتش بي طابعة ليزر جيت برو المحمولة, لون أبيض 559 ريال سعودي.

إتش بي طابعة، نساخة، ماسح ضوئي، فاكس، لاسلكي 339 ريال سعودي.

اتش بي، طابعة الكل في واحد 3835 ، طباعة، نسخ، ماسح ضوئي، فاكس، لاسلكي 339 ريال سعودي.

اتش بي ديسك جيت طابعه لاسلكيه الكل في واحد طابعه- ناسخ- ماسح ضوئي 209 ريال سعودي.

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