مهرجان تحطيم الأسعار عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 60 % لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تسعى بنده دائماً لتقديم أفضل ما لديها سواء لعملائها أو موظفيها بالنسبة لعملائها تحرص على تقديم أفضل المنتجات وأجودها بأقل الأسعار، وأما لموظفيها فدائماً ما تقوم بالنهوض بهم وبقدراتهم العملية من خلال الدورات التدريبية المستمرة، فقد قام مجموعة من الرؤساء التنفيذين بالشركة بتقديم البرامج التدريبية لتنمية مهارات موظفيها والأخذ بأيديهم لسهولة التعامل مع العملاء. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على مستلزمات التنظيف من بنده: تخفيضات بنده سائل منظف ومطهّر داك (3 لتر) 22.95 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال سعودي.

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