عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية تصل ل 60% أقوى تخفيضات السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأخيرة نستعرض لكم عروض الأسبوع الرابع من مهرجان “حنا الأوفر” من أسواق عبد الله العثيم، وقم بشراء كافة احتياجات المنزل من أسواق العثيم بأسعار مغرية، وخصومات مستمرة في عروض الجمعة البيضاء للأسبوع الرابع، بادروا قبل نفاذ الكمية، “حنا الأوفر”، فقط في أسواق العثيم المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم الأسبوع الرابع من أسواق العثيم: عروض العثيم اليوم على قدر طبخ نيو فلون مع مقلاة كبيرة بِمقاس 26 سم، كل هذا بسعر 55 ريالاً سعودياً.

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تنزيلات السعودية جردل مسح للارضيات لامبارت، فقط بسعر 39 ريالاً سعودياً.

وعاء حراري ترمس للشاي من مورانا بسعة واحد لتر، فقط بسعر 34 ريالاً سعودياً.

مقلاة جيِرانيت من فاليرو، عدد 2 قطعة بالإضافة إلى مغرفة هدية، بسعر 49 ريالاً سعودياً.

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غلاية كهرباء من كينوود، بسعة 1.7 لتر، فقط بسعر 109 ريالاً سعودياً.

خلاط 2*1 من هَاكتيك، فقط بسعر 99 ريالاً سعودياً. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على مقلاة صحية من السيف برو، عائلية بسعة 9 لتر، فقط بسعر 445 ريالاً سعودياً.

عروض السعودية الأسبوعية محمص ساندوتش من كينوود مع شواية، بسعر 112 ريالاً سعودياً.

تخفيضات العثيم ميكرويف ديجيتال من كليك أون، سعة 20 لتر، فقط بسعر 215 ريالاً سعودياً.

خلاط مع مطحنة من فيليبس، فقط بسعر 99 ريالاً سعودياً.

صواني فرن دائرية من كوك، عدد 3 قطع، فقط بسعر 49 ريالاً سعودياً.

حافظة تخزين طعام بالغطاء عدد 3 قطع، بسعر 39 ريالاً سعودياً.

طقم قدور رخام من برايت هوم، عدد القطع 10 قطع، فقط بسعر 149 ريالاً سعودياً.

قدور من فاليرو، عدد 12 قطعة، فقط بسعر 179 ريالاً سعودياً.

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