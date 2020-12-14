نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سوا مكالمات لكل الشبكات باقات يومية وشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات سوا انترنت لا محدود تقدمها شركة الاتصالات السعودية STC في عروض سوا مكالمات لكل الشبكات، حيث تقدم الشركة العديد من باقات سوا والتي تشمل مكالمات ودقائق إنترنت، لتوفر لعملائها كافة احتياجاتهم من المكالمات والإنترنت.

عروض سوا مكالمات لكل الشبكات

تقدم شركة الاتصالات السُّعُودية Stc عروضها بشكل مستمر لعملائها، وتتمثل تلك العروض في باقات المكالمات وكذلك الإنترنت لترضي كل عملائها.

أهم عروض سوا نت ومكالمات 2021 الجديدة:

باقات سوا إنترنت لا محدود الاتصالات السُّعُودية STC حيث تقدم الشركة العديد من باقات سوا والتي تشمل مكالمات ودقائق إنترنت، لتوفر لعملائها كافة احتياجاتهم من المكالمات والانترنت.

عروض سوا الجديدة الشهرية للمكالمات بلا حدود:

ومن أهم تلك الباقات المقدمة من شركة الاتصالات السُّعُودية وتناسب أصحاب الاستهلاك الكبير وتحتوي على مِيزة المكالمات الغير محدودة هي:

باقات سوا شير عروض نت ومكالمات

ويبلغ قيمة الاشتراك فيها 110 ريال سعودي شهريا.

وتمنحك مدة مكالمات غير محدودة.

كما تمنح باقة إنترنت تصل إلى 10 جيجا بايت لكافة وسائل التواصل بالإضافة إلى 5 جيجابايت واي فاي.

أم عن مدة اشتراك الباقة، فهي صالحة لمدة أربعة شهور.

تستطيع الاشتراك فيها عن طريق إرسال SMS تضم نصا كتابيا عبارة عن رَقَم وهو 7110 ثم إرساله إلى 900.

قيمة الاشتراك في باقة سوا شير: 110 ريال سعودي شهرياً.

المكالمات: تعطي لك باقة شير مكالمات بلا حدود داخل شبكة Stc الاتصالات السعودية.

الانترنت: تمنحك باقة شير 5 جيجابايت شهرياً كما تمنحك 10 جيجابايت للسوشيال ميديا و5 جيجابايت واي فاي.

صَلاحِيَة الباقة: 4 أسابيع اي شهر.

يمكنك الاشتراك في باقة شير عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب بداخلها 7110 وترسل الي 900.

عروض سوا الشهرية المحددة للمكالمات وللإنترنت:

أما عن أصحاب الاستهلاك المحدود فقد وفرت لهم الشركة ثلاث باقات مختلفة تناسبهم وخاصة أصحاب الفئة المتوسطة، وهي كالتالي:

باقة سوا فليكس الشهرية للمكالمات والانترنت