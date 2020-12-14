نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات بحرف الراء غريبة ومعني كل اسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث عن أفضل أسماء البنات بحرف الراء ومعنى كل اسم، حيث تظهر أسماء غريبة وجديدة كل فترة للبنات وتسعى الأمهات إلى اختيار أسماء مميزة لبناتهن، لذلك تعرفوا على أفضل وأغرب أسماء البنات بحرف الراء. أسماء بنات غريبة بحرف الراء رواء: تعني الفتاة الجميلة ذات الملامح الرائعة.

روشان: فترة بداية الفجر.

راميرا : الفتاة الحكيمة أو العاقلة الرزينة.

روفين : الفتاة الحكيمة أو صاحبة الشعر الأسمر.

روسلين: مظهر الشمس وقبل الغروب ويستخدم الإسم عند العرب ولكن يعتبر غير منتشر.

رسولي : هو اسم من أصل تركي يطلق على الإناث ويعني الشمس الساطعة.

روهان : ومعناه الوعد.

رها : وتعني القبيلة و يعود ذلك الاسم إلى قبيلة تركية قديمة.

رهاء: الحركة بِرفق.

روجدا: فترة شروق الشمس.

روري : الملكة صاحبة الشعر الكستنائي.

ريوف : الأرض المزروعة.

ريام :اسم مأخوذ من المحبة والعطف والود.

ريانا :وهي الملكة المقدسة.

راثان : تعني قطرات المطر.

رادا : مظهر الخليج الطبيعي .

رافال : الفتاة ذات القوام الممشوق وذات الشعر الطويل.

رافينا : إشراقة الشمس وجمالها.

رامانا : هي الفتاة الجميلة والحسناء.

روزليندا : هي الزهرة الرائعة.

رانيا : تعني النظر والتأمل. أسماء بنات بحرف الراء 2021 رأفة: اسم يأتي من الرأفة وهي الرحمة والمغفرة.

راشدة : يعني الفتاة الناضجة المفكرة قبل فعل أي شيء.

رزان: مأخوذة من لفظها وتعني العاقلة المتحكمة بالأمور ذات الوقار.

ريهان: وهي الرائحة الطيبة والجميلة.

رغد :اسم رائع يعني الرفاهية والنعيم في الحياة.

رسل : يعني التمهل والاتزان في الحركة.

رسيل : هو الشيء اللطيف والماء النقي.

رنين : هي صوت القوس عند دفعه.

رندة: واحدة الرند وهو نوع من الشجر الذي يستخرج منه أنواع من العطور ذات الرائحة المميزة.

روبي: اسم أحد أنواع الأحجار الكريمة المعروف باسم غيره وهو الياقوت.

ريهام: تشير إلى المطر الرقيق الدائم.

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