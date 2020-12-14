نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الالكترونية وتنزيلات على الشاشات الذكية والجوالات بمناسبة حلول آخر العام.. سارع باللحاق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم، عروض آخر العام من أسواق العثيم السعودية؛ نستعرض لحضراتكم احدث عروض العثيم الاسبوعية لهذا الأسبوع والتي بدأت من يوم الأربعاء 25 من ربيع آخر 1442 هـ، الموافق 11 من شهر ديسمبر 2020م، والتي تضم الكثير من تخفيضات العثيم على المنتجات المختلفة من المنتجات الأغذية، والأجهزة الكهربائية، والمنظفات، والكثير من المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة، وخصومات نهاية العام الكبرى. لا تفوتكم الفرصة من العثيم العروض الترويجية. عروض العثيم الالكترونية اليكم عروض العثيم الاسبوعية و أحدث الشاشات من عروض اسواق العثيم عروض العثيم شاشة أرو آل أي دي، مقاس 50 بوصة، بدقة وضوح فور كي، تلفزيون سمارت، تخفيضات العثيم فقط بسعر 899 ريال سعودي. عروض العثيم الاسبوعية شاشة أرو ال اي دي، مقاس 40 بوصة، بدقة شاشة فور كي، شاشة تلفزيون ذكية، عرض العثيم فقط بسعر 529 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين شاشة أرو، مقاس 65 بوصة، ال اي دي، بدقة وضوح فور كي، شاشة تلفاز ذكية، تخفيضات العثيم فقط بسعر 1599 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية شاشة أرو، مقاس 50 بوصة، ال اي دي، سمارت، عرض العثيم فقط بسعر 699 ريال سعودي.



عروض اسواق العثيم شاشة أوريون، مقاس 32 بوصة، ال اي دي، سمارت، تخفيضات العثيم بسعر 349 ريال سعودي فقط.

عرض العثيم اليوم شاشة اورينو، ال اي دي، سمارت، مقاس 43 بوصة، عرض العثيم فقط بسعر 749 ريال سعودي.

عروض العثيم الالكترونية شاشة توشيبا، ال اي دي، سمارت، مقاس 32 بوصة، تخفيضات العثيم فقط بسعر 499 ريال سعودي. عروض العثيم الاسبوعيه شاشة دورا، ال اي دي، سمارت، مقاس 43 بوصة، عرض العثيم فقط بسعر 699 ريال سعودي. عروض الجوالات في العثيم عروض العثيم كابل شحن نائب سي إلى تايب سي، للنخبة فقط عرض العثيم بسعر 25 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية شاحن جوال أوي، بقوة 10000 ملي، لاسلكي، فقط بسعر 85 ريال سعودي.

جوال نوكيا 105، يدعم شريحتين إتصال، تخفيضات العثيم للنخبة فقط بسعر 69 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية جوال هونر 9 اكس، سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، متوفر باللون الأزرق، عروض العثيم اليوم الاثنين فقط بسعر 895 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الالكترونية وتنزيلات على الشاشات الذكية والجوالات بمناسبة حلول آخر العام.. سارع باللحاق قبل نفاذ الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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